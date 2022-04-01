كثرة السحب تعيق رؤية هلال رمضان 2022

نشر «تليفزيون الوطن» بثا مباشرا لاستطلاع هلال شهر رمضان المبارك للعام 1443 هجريا، في المرصد الفلكي بحلوان لاستطلاع هلال الشهر الكريم، إلا أن كثرة السحب المتواجدة في سماء القاهرة تعرقل حتى الآن استطلاع هلال الشهر الفضيل.

موعد رؤية الهلال

وأعلنت دار الإفتاء المصرية عن موعد رؤية هلال رمضان 2022، أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وينتظر العالم الإسلامي موعد انطلاق شهر رمضان 2022 للعام الهجري 1443، وهو الموعد الذي يتحدد ففي مصر باستطلاع الهلال من قبل دار الإفتاء المصرية، حيث إنّ لكل دولة استطلاعها الخاص بها والذي يجعل بداية شهر رمضان تختلف من دولة لأخرى أحيانا.

ومن المنتظر أن تقيم دار الإفتاء المصرية حفلا بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، وفيه سيعلن مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام نتيجة استطلاع الهلال.

وحول كيفية استطلاع رؤية هلال رمضان، فإن ذلك يتم من خلال 7 لجان، واحدة منها في محافظة القاهرة وتحديدا في منطقة حلوان، والباقي في محافظات مطروح والفيوم وسوهاج وقنا وتوشكى والوادى الجديد.

ويولد هلال شهر رمضان 2022، بعد حدوث الاقتران، وحسب التقويم الفلكي فإن غرة شهر رمضان المعظم 1443 سوف تكون يوم السبت 2 أبريل عام 2022.