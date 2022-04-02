وظائف خالية في بنك الإسكندرية لخريجي كليات التجارة للعمل بالجيزة

أعلن بنك الإسكندرية، عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن»، عن حاجته لعدد من الوظائف الخالية في فروعه العاملة في مصر، وتحديدا في فروع محافظة الجيزة، لخريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات، أو الذين لديهم خبرة في مجال العمل المصرفي.

وحدد بنك الإسكندرية تفاصيل الوظائف الخالية المتاحة في فروع مصر، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة مسؤوليات الوظائف المتاحة في بنك الإسكندرية، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف الخالية حاصل على شهادة دراسية في علوم الكمبيوتر أو شهادات نظام المعلومات.

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف لديه خبرة مصرفية من عامين إلى 5 سنوات.

- أن يكون لديه القدرة على تطوير MIS باستخدام أدوات تحليل البيانات مثل SAS و SQL Scripts في قواعد بيانات SQL Server / Oracle.

- أن يكون لديه لغة برمجة واحدة أو أكثر من اللغات التالية (C و C ++ و Java و JavaScript و ORACLE و SQL و Pl / SQL و ASP.NET و Ruby و Python و XML و Soap XML ... إلخ).

- أن يكون قادرًا على ضبط وتحسين استعلام قاعدة البيانات.

- أن يكون قادرًا على تحليل البيانات، ومهارات استكشاف الأخطاء وإصلاحها للتطبيق.

مسؤوليات الوظائف

- إعداد تقارير أو تحليل لتتبع المصادر والأداء المستخدم؛ لتحديد اتجاه الأعمال ولتغييرات سياسة الحافظة.

- إعداد التقارير لدعم الطلبات المخصصة من الأعمال والوكالات التنظيمية أو كيانات التدقيق الأخرى.

- اقتراح حلول بديلة للتحديات المعقدة والفريدة من نوعها وتنفيذها حتى الانتهاء.

- ضمان جودة البيانات وإنشاء المواصفات لاستخدامها في بناء النماذج، وتقديم الحلول بطريقة استباقية وفقًا لاحتياجات العمل والتقنية، والعمل في بيئة جماعية لمعالجة مشكلات تنفيذ تكنولوجيا المعلومات في الوقت المناسب.ي

- مساعدة المدير في التطبيق في التحسين المستمر للنظام المصرفي الأساسي لضمان بقاء البيانات ذات صلة ومفيدة لتزويد الأعمال بالمعلومات لاستخدامها في مسائل صنع القرار والسياسات.

- إنتاج جميع متطلبات إعداد التقارير وتسليمها إلى المستفيدين ضمن اتفاقيات مستوى الخدمة المتفق عليها ورفع التوصية للتحسينات وأي مهام أخرى يتم تعيينها.