حددت وزارة الأوقاف المصرية تفاصيل صلاة التراويح 2022، الشروط والضوابط والمساجد المتاحة، مشيرة إلى أن صلاة التراويح هذا العام ستجرى بذات الإجراءات والضوابط التي طُبقت العام الماضي، مؤكداً أنها تجرى خلال نصف ساعة، على أن يتخللها خاطرة وجرعة إيمانية مدتها 5 دقائق، فقط، على أن تلتزم المساجد كافة بالإجراءات الاحترازية المعلنة في هذا الشأن، إذ تتبع الفتوى الدينية أهل الصحة والتخصص، الذين أكدوا ضرورة مراعاة ارتداء الكمامة والخوف على النفس.

شروط صلاة التراويح 2022

شددت الأوقاف على ضرورة اتباع شروط صلاة التراويح 2022، مؤكدة على عدم صدور أي قرارات تفيد بعودة إقامة صلاة التراويح في رمضان 2022 في جميع المساجد الجمهورية دون وضع ضوابط محددة لإقامتها، والعودة إلى أوضاع ما قبل جائحة كورونا كما ادعى البعض، إذ تم السماح بإقامة صلاة التراويح خلال شهر رمضان المعضم على النحو الذي تمت به في العام الماضي، على أن تكون مدتها في حدود نصف ساعة بعد صلاة العشاء مباشرة.

ضوابط صلاة التراويح 2022

كما أعلنت الأوقاف عن تشكيل غرفة عمليات، من أجل متابعة الاستعدادات الخاصة بالمساجد، وضوابط صلاة التراويح 2022، لاستقبال شهر رمضان المعظم، وذلك من خلال صيانة المساجد وتجديد فرشها، وعمل حملات النظافة والتعقيم، مع تكثيفها قبل حلول الشهر الكريم، إضافة إلى إعداد العديد من البرامج الدعوية من تلاوات، وابتهالات، وبرامج علمية، وخواطر دعوية، وفتاوى رمضانية، فضلاً عن مضاعفة أعمال البر وخدمة المجتمع في هذا الشهر الفضيل من خلال صكوك الإطعام وغيرها.

وشددت الأوقاف في ضوابط صلاة التراويح 2022، مع مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي وجميع الضوابط التي حددتها اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بمجلس الوزراء الموقر، مبنية على الرأي العلمي الطبي.