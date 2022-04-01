تعرف على مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2022 على قناة الحياة

أعلنت قناة الحياة المصرية احدى قنوات شركة المتحدة للخدمات الاعلامية مواعيد عرض اعمالها الدرامية الجديدة التي تعرض على مدار أيام الشهر الفضيل، وترصد الوطن في هذا التقرير مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2022 على قناة الحياة.

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2022 على قناة الحياة

وتعرض قناة الحياة مسلسل «في بيتنا روبوت» للفنان عمرو وهبة و هشام جمال في تمام الساعة السادسة و20 دقيقة، ويعقب ذلك مسلسل «دايما عامر» للفنانة لبلبة و الفنان مصطفى شعبان في الساعة السابعة و40 دقيقة ثم مسلسل «ملف سري» للفنانة عائشة بن أحمد للفنان هاني سلامة في الساعة التاسعة مساءً، والذي يدور في إطار رومانسي اجتماعي «أكشن» عن كواليس ما كان يحدث فى مصر عام 2013 من صراع مع جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وباقي فئات الشعب.

مواعيد عرض مسلسل «جزيرة غمام»

كما سيتم عرض مسلسل «جزيرة غمام» للفنانة مي عز الدين والفنان طارق لطفي والفنان فتحي عبدالوهاب في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء، ويليه مسلسل «يوتيرن» الذي يشهد عودة الفنان توفيق عبد الحميد مع الفنانة ريهام حجاج في تمام الساعة الحادية عشر 45 دقيقة، وهو العمل الذي قدمت أغية المقدمة له الفنانة نانسي عجرم من كلمات وألحان عزيز الشافعي.

مواعيد عرض برنامج «شارع شريف»

أما عن أبرز البرامج فسيجري إذاعة برنامج «شارع شريف» في تمام الساعة الثالثة و45 دقيقة، ويعرض برنامح «حكاوي القهاوي» في الخامسة والنصف مساء، وبرنامج «واحد من الناس» في الخامسة و٥٥ دقيقة مساء.

أما برنامج «مصر أرض المجددين» فستكون اذاعتع في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، ثم «مطبخ الحياة» في تمام الواحدة والنصف وبعدها برنامج «الإمام الطيب» في الثانية و25 دقيقة، ثم برنامج «الدنيا بخير» في الثانية و45 دقيقة.