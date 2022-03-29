6 أسباب تشجعك على مشاهدة «جزيرة غمام»: منها المؤلف ومغني «التتر»

تشهد دراما رمضان لهذا العام 2022 مشاركة عدد كبير من الأعمال الفنية المهمة والتي سيكون واحد من ضمنها مسلسل «جزيرة غمام» للفنان طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب، والذي تصدر التريند بمجرد طرح «البرومو» الخاص به على مواقع التواصل الاجتماعي.

وهناك عدد من العوامل التي تحمسك لمشاهدة مسلسل جزيرة غمام في دراما رمضان لعام 2022 أولى هذه العوامل هي الكم الكبير من الفنانين الكبار، وعلى رأسهم طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب ومي عز الدين وأحمد أمين ورياض الخولي ومحمد جمعة، وتوليفة من الفنانين تجعلك تثق في نجاح هذا العمل.

عوامل لتحمسك لمشاهدة جزيرة غمام

ليس هذا فحسب، من العوامل التي تشجعك على مشاهدة مسلسل جزيرة غمام هو تنازل الفنانة مي عز الدين عن البطولة المطلقة منذ فترة طويلة، إذ اعتاد الجمهور على رؤيتها في البطولة المطلقة في دراما رمضان خلال الأعوام الماضية، وهذا أمر يجعلك تثق بأنه يقدم دراما مختلفة.

وبمجرد أن ترى اسم المؤلف الكبير عبدالرحيم كمال على مسلسل جزيرة غمام فهذا يكون العامل الثالث الذي يشجعك على مشاهدته، إذ أنه واحد من الكتاب الكبار الذين حققوا نجاحات كثيرة على مدار تاريخه الفني من بينها «القاهرة كابول»، و«أهو دار اللى صار» و«الرحايا» وعدد كبير من الأعمال.

وعندما ترى اسم المخرج الكبير حسين المنباوي ومعه مدير التصوير إسلام عبد السميع على هذا العمل فبالطبع سيكون رابع سبب يدفعك لمشاهدة جزيرة غمام، إذ أن اسم المنباوي وعبدالسميع كفيل بأن يجعلك تثق في رؤيتك لصورة مميزة وتقديم عمل درامي محترم وهذا لنجاحاتهم السابقة التي كان آخرها مسلسل الفتوة.

أما العامل الخامس الذي يشجعك على مشاهدة هذا العمل فهو التنوع الذي تتضمنه القصة، إذ أنه سيشهد تناول ثلاث مجتمعات مختلفة وهي: الصعيدي والغجري والصوفي وهذا يجعلك ترى نماذج مختلفة من الحياة.

وعن السبب الأخير، فعندما تعلم بعودة الفنان علي الحجار لوضع صوته بكلمات صعيدية على تتر مسلسل رمضاني مرة أخرى بعد غياب دام لأكثر من تسع سنوات، فهذا سبب يحمسك للغاية خاصة مع النجاحات الكبيرة التى حققها الحجار على تترات المسلسلات.

تفاصيل مسلسل جزيرة غمام

يذكر أن مسلسل جزيرة غمام يشارك فى بطولتة طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب ومي عز الدين وأحمد أمين ورياض الخولي، ومحمد جمعه وعدد كبير من الفنانين وهو من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي.