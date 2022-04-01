القنوات الناقلة لمسلسل "فاتن أمل حربي" بطولة نيللي كريم في رمضان 2022، كانت هي الكلمات الأكثر بحثًا عبر محركات البحث على الإنترنت، وذلك بعد عرض البرومو التشويقي للعمل، الذي يدور في إطار اجتماعي من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى.

القنوات الناقلة لمسلسل "فاتن أمل حربي" بطولة نيللي كريم في رمضان 2022

ويعرض مسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم في رمضان، حصريًا على cbc ومنصة watch it.

أبطال مسلسل "فاتن أمل حربي" بطولة نيللي كريم في رمضان 2022

ومسلسل أمل فاتن حربي، في رمضان 2022، بطولة الفنانة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد ثروت، وفادية عبد الغني، جيلان علاء وعدد آخر من الفنانين، وهو من إنتاج شركة العدل، وتأليف الكاتب إبراهيم عيسى، التي تعد أولى تجاربه في الدراما التلفزيونية، وإخراج ماندو العدل.

قصة مسلسل "فاتن أمل حربي" بطولة نيللي كريم في رمضان 2022

ويدور مسلسل أمل فاتن حربي، بطولة نيللي كريم في رمضان 2022، حول قضية حضانة الأبناء للأم المطلقة، حيث تجسد نيللي كريم، دور زوجة مُطلقة، موظفة في الشهر العقاري، تدخل في العديد من الصراعات على حضانة ابنتيها مع طليقها وحماتها.