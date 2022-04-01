مد عمل أتوبيسات النقل العام بالقاهرة لخدمة المواطنين خلال رمضان

قال اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إنه تم مد مواعيد عمل أتوبيسات النقل العام خلال شهر رمضان إلى الساعة الواحدة صباحا لخدمة المواطنين خلال الشهر الكريم.

وأضاف علي لـ«الوطن»، أن بالنسبة لمواقع المزارات الدينية سيتم مد خدمة أوتوبيسات النقل العام والجماعي إليها حتى الفجر مثل الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة وجامع الأزهر والإمام الليثي وجامع عمرو بن العاص وغيرهم، لافتا إلى أنه سيتم الدفع بأتوبيسات من الخامسة والنصف صباحا، وسيتم التكثيف على الخطوط من السابعة صباحا بما يتوافق مع مواعيد العمل الخاصة بشهر رمضان في القطاعات المختلفة، ويتم متابعة عمل الأتوبيسات وانتظامها وتقليل زمن التقاطر في المحطات بالقاهرة والجيزة وشبرا الخيمة.

وأشار إلى أن أتوبيسات النقل العام تعمل على خدمة كل خطوط القاهرة الكبرى، مع التركيز على خطوط التي تخدم المناطق التجارية مثل العتبة والموسكي وغيرها، لافتا إلى أن سيارات شركات النقل الجماعي تتعاون مع هيئة النقل العام في دعم الخطوط التي تشهد إقبالا جماهيريا من أجل خدمة أفضل وتغطية كل أحياء العاصمة.

إصلاح الأعطال

وأوضح أن عمليات الهيئة مستعدة على مدار اليوم لإصلاح أي أعطال والتعامل الفورى مع أي طارئ من خلال أوناش وسيارات نجدة أعطال وعمال لمواجهة أي طوارئ وضمان انتظام التشغيل في ورديات العمل الصباحية والمسائية من أجل خدمة أفضل للمواطنين.

سيولة مرورية

وتابع أن هناك تعاونا مع جهاز مترو الأنفاق لإحداث سيولة مرورية في شهر رمضان ومتابعة انتظام الخدمة وكفاءتها، وفي أي موقع أو خط يحظى بإقبال جماهيري سيتم تكثيف الأتوبيسات.

ومن جانبها، اتخذت محافظة القاهرة عدة إجراءات لاستقبال شهر رمضان والتيسير على المواطنين وتوفير السلع الغذائية والخدمات المختلفة والحد من أي تجاوزات خلال الشهر الكريم، مع تسيير حملات لمتابعة السلع الغذائية والرقابة على المحال والأسواق للتأكد من جودة المنتجات والسلع حفاظا على سلامة المواطنين.