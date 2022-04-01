الأمم المتحدة ترفض مقترح إثيوبيا بتجميد لجنة متابعة انتهاكات حقوق الإنسان

فشلت إثيوبيا في عرقلة عملية تمويل الأمم المتحدة، للجنة الدولية المخصصة بمتابعة جرائم حقوق الإنسان بين جميع الأطراف المتنازعة في أديس أبابا وتيجراي، وفقا لما نشرته وكالة «روسيا اليوم» الإخبارية.

وأنشئت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في ديسمبر 2021، لجنة برئاسة المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، لمدة عام قابلة للتجديد، لمتابعة انتهاكات حقوق الإنسان بإثيوبيا، والتي تعمل على التحقيق في تلك الانتهاكات التي شهدتها إثيوبيا منذ 2021 بين الحكومة ومتمردي الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.

66 دولة ترفض مقترح أديس أبابا بتجميد ميزانية اللجنة

وبحسب «روسيا اليوم»، على الرغم من محاولات أديس أبابا، أمس الخميس، لتعطيل أعمال تلك اللجنة، عبر التصويت على نص يهدف إيقاف تمويل التحقيق الأممي، وذلك خلال لجنة الجمعية العامة للأمم المتحدة المسؤولة عن قضايا الميزانية، إلا أن التصويت لم يكن في صالحها.

وصوتت 66 دولة ضد اقتراح إثيوبيا، فيما تضامنت معها 27 دولة آخرين، وامتنعت 39 دولة عن التصويت، كما امتنعت الدول الأخرى والمتبقية من 193 دولة إجمالي عدد أعضاء الجمعية العامة، عن التصويت، وذلك بحسب جدول التصويت الذي نشرته الجمعية.

الأمم المتحدة : مساعدة الدول للتحقيق في الانتهاكات مسؤولية رئيسية

ومن جانبه، أكد المتحدث باسم الأمين العام لـ الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن تمويل اللجنة المسؤولة عن التحقيق في الجرائم الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان، والتي تم الموافقة عليها في وقت سابق من الأمم المتحدة، أمر ضروري، مشددا على أن أعمال تلك اللجنة تعد أمرا مهما سواء في إثيوبيا أو أي دولة أخرى في العالم، مبينا أن التحقيق في تلك الانتهاكات جزء رئيسي من مسؤولية تلك الدول، بحسب ما نشرته وكالة «روسيا اليوم».