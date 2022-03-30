الأمم المتحدة تحذّر من تأثيرات مرعبة للحرب الروسية الأوكرانية

قال المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، ديفيد بيسلي، إنّ الأزمة الحالية الناجمة عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، سيكون لها تأثير عالمي يتجاوز أي شيء شاهده العالم منذ الحرب العالمية الثانية.

تهديدات صناعة القمح

وأضاف بيسلي، خلال كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي ونقلتها شبكة «يورونيوز» الأوروبية اليوم الأربعاء، أنّ العديد من المزارعين الأوكرانيين الذين ينتجون كمية كبيرة من القمح في العالم يقاتلون الروس الآن، لذا فإنّ أسعار المواد الغذائية المرتفعة بالفعل آخذة في الارتفاع.

أزمة برنامج الغذاء العالمي

وأكد المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، أنّ برنامج الغذاء العالمي كان يطعم 125 مليون شخص في جميع أنحاء العالم قبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأُجبر الآن على البدء في خفض الحصص الغذائية بسبب ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود والشحن، خاصة أنّ البرنامج يشتري 50% من حبوبه من أوكرانيا.

يذكر أنّ أوكرانيا وروسيا تنتجان 30% من إمداد العالم من القمح، و20% من الذرة، ومن 75% إلى 80% ​​من زيت بذور عباد الشمس.