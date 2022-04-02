مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في محافظة الغربية

مع إعلان دار الإفتاء المصرية بداية شهر رمضان الكريم 2022، وأن أول أيام الشهر الكريم سيكون اليوم السبت، ويهتم المواطنون في مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، بمتابعة مواقيت الصلاة بشكل يومي، ومنها صلاة الفجر وذلك لمعرفة موعد الإمساك.

وتستعرض «الوطن» استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها لمتابعيها وقرائها، مواقيت الصلاة اليوم السبت أول أيام رمضان 2022 في مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية وذلك وفقًا للموقع الرسمي للهيئة المصرية العامة للمساحة.

وننشر لكم رمضان 2022، مواقيت الصلوات الخمس، وموعد أذان المغرب، والإمساك والسحور وفق التوقيت المحلي لمدينة طنطا بمحافظة الغربية.

مواقيت الصلاة اليوم

الإمساك: 3:55 دقيقة

أذان الفجر: 4:16 دقيقة

الشروق: 5:52 دقيقة

أذان الظهر: 11:59 دقيقة

أذان العصر: 3:31 دقيقة

أذان المغرب: 6:16 دقيقة

أذان العشاء: 7:33 دقيقة

توقيت الإفطار وصلاة الفجر

وبالنظر في مواعيد الصلوات في أول أيام شهر رمضان الكريم، نجد أن موعد أذان المغرب في طنطا في تمام الساعة 6:16 دقيقة، بينما في القاهرة 6:14 أي يكون الفارق دقيقتين.

وسيحين موعد أذان الفجر أول يوم رمضان في الغربية مدينة طنطا في تمام الساعة 4:14 دقيقة وهو نفس توقيت الفجر لمدينة القاهرة، على أن يحين موعد الإمساك عن الطعام في تمام الساعة 3:55 دقيقة.