«القوى العاملة»: تعيين 5090 شابا واستخراج 1536 شهادة قياس مستوى مهارة 

قال وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إن مديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة عينت 5090 شابا بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادة القيد المرتدة «كعب العمل» لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما تم تسجيل 14756 راغب عمل، وتوفير 350 فرصة عمل.

وأشار إلى أن المديرية استخرجت 1536 شهادة قياس مستوى المهارة و1508 رخص مزاولة المهنة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

تلقى الوزير تقريرًا بذلك من محمد عيسى مدير المديرية، بإنجازاتها عن شهر فبراير الماضي، أشار فيه إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 65 منشأة، وحملة عادية واحدة، وإعادة التفتيش على 100 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 66 محضرًا، ومنح 16 ترخيصا لمنشآت، وعمل 21 ندوة توعية، وبحث 6 شكاوى.

التفتيش على 259 منشأة

أما عن مجال التفتيش العمالي، فقد تم التفتيش على 259 منشأة لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بنظام الدوري والحملات التفتيشية النهارية والليلية، وأسفر التفتيش عن تحرير 134 محضرًا عماليًا، وبحث 23 شكوى.

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلين، قامت المديرية بعمل بوليصة تأمين على الحياة لـ 2572 عاملًا من المسجلين بالمديرية، وعمل خدمات صحية وعمليات جراحية لـ7 عمال من المسجلين.

استخراج 47 ترخيص عمل لأجنبي لأول مرة

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب، استخرجت المديرية 47 ترخيص عمل لأجنبي لأول مرة، وتجديد 40 آخر طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة، فضلًا عن استلام 62 ملف أجنبي.

أما عن مجال رعاية القوى العاملة وبحث الشكاوى، فقد تلقت المديرية 590 شكوى عمالية «فصل - مطالب»، تم تسوية 36 شكوى منها وديًا، وإحالة 120 شكوى للمحكمة العمالية، و65 أُحيلت لجهات أخرى، و38 شكوى أُحيلت لمكتب التفتيش، وحفظ 87 شكوى، و280 ما زالت تحت البحث والدراسة، فضلًا عن فض إضراب بشركة الأهرام للتجارة والصناعة، والشركة المصرية لتصنيع المواد الغذائية.