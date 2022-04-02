تطبيق مواعيد عمل أتوبيسات النقل العام خلال رمضان 2022 بالقاهرة

أعلن اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن الهيئة بدأت اعتباراً من اليوم السبت، تزامناً مع بداية شهر رمضان 2022، مد مواعيد عمل أتوبيسات النقل العام إلى الساعة الواحدة صباحاً، لخدمة المواطنين خلال الشهر الكريم، ومراعاة ترددهم على المزارات الدينية والمواقع السياحية والثقافية على مدار الشهر.

خدمة الأتوبيسات تبدأ 5:30 صباحاً

وقال رئيس هيئة النقل العام، في تصريحات لـ«الوطن»، إن خدمة الأتوبيسات تبدأ من الخامسة والنصف صباحاً، وتزيد الخدمة تدريجياً فى السابعة صباحاً وفق مواعيد عمل أغلب العاملين والموظفين فى القطاعات المختلفة خلال شهر رمضان، وسيتم التركيز على المزارات الدينية التى يتردد عليها قطاع كبير من المواطنين والأسر، مثل الحسين والسيدة زينب والجامع الأزهر والسيدة زينب وعمرو بن العاص وغيرهم، وبالتالي سيتم متابعة عمل الأتوبيسات وانتظامها وتقليل زمن التقاطر، من أجل خدمة أفضل للمواطن.

تقليل زمن التقاطر على خطوط المواقع التجارية

وأشار «رزق» إلى أن أتوبيسات النقل العام تغطي كل أحياء القاهرة الكبرى، مع تكثيف عمل الأتوبيسات على الخطوط التي تشهد إقبالاً وضغطاً سكانياً، علاوة على التركيز على المواقع التجارية، التي تشهد إقبالاً جماهيرياً، مؤكداً أن هيئة النقل العام تتعاون مع شركات النقل الجماعي، من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين، وتقليل زمن التقاطر خلال أيام الشهر الكريم، فضلاً عن الاستعداد لمواجهة أي أعطال أو طوارئ، بالدفع بأوناش وسيارات نجدة أعطال وعمال لمواجهة أي طوارئ.

التوسع في المعارض والشوادر

من ناحية أخرى، تواصل محافظة القاهرة العمل على التوسع في معارض السلع والشوادر من أجل خدمة المواطن، وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتخفيف العبء عن الأسر خلال الفترة الراهنة، وتلبية احتياجات الأسر من السلع واللحوم، وتوفيرها بشكل مناسب، ومواجهة أي محاولات للغلاء والأحتكار مع التأكد من جودة المنتجات، حفاظاً على سلامة المواطنين، مع دعم أي مبادرات توفر السلع بسعر مخفض لتحقيق احتياجات المواطنين.