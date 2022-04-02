«الوزير» يتابع تنفيذ مشروعات الطرق والكباري بالدقهلية ودمياط وبورسعيد

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، جولة تفقدية اليوم لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والكباري الجاري تنفيذها بمحافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد.

وبدأت الجولة بمتابعة مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي «المرحلة الأولى» في المسافة من دمياط حتى جمصة - المنصورة الجديدة بطول 40 كم، حيث يتم تنفيذ طريق الخدمة الخرساني بعرض 12 مترًا في هذه المسافة وإنشاء 18 كوبري في الاتجاهين لزوم الرصف الخرساني، كما تفقد أعمال تنفيذ كوبري البستان على النيل والذي يشمل إنشاء كوبري توسعة بطول 1600 متر وعرض 17 مترًا بعدد 2 حارة مرورية في كل اتجاه.

الوزير يتابع أعمال رفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي

وتابع الوزير أعمال رفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي فى المسافة من جمصة حتى بلطيم بطول 50 كم بعرض 16.50م اتجاه بلطيم باستخدام تقنية FDR، وأشار وزير النقل، إلى أنه جار العمل في رفع كفاءة 7 قطاعات في المسافة من مطروح حتى السلوم بطول 140 كم، إضافة إلى إنشاء محور جديد جنوب الضبعة بطول 42 كم.

وأضاف الوزير أنه سبق تطوير قطاعات الطريق بداية من القطاع من «الديبة» حتى كوبري دمياط على النيل بطول 30 كم وتطوير القطاع من البرلس حتي رشيد بطول 60 كم وتطوير القطاع من كوبري رشيد حتى تقاطع «طريق القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي بطول 55 كم وتطوير القطاع من كوبري 27 حتى سيدي كرير بطول 35 كم كما تم الانتهاء من كوبري كم 6.5 في بداية الطريق الدولي الساحلي من بورسعيد.

ووجه الوزير قيادات هيئة الطرق والكباري بصيانة الكباري القائمة وعدم تنفيذ أعمال كشط الطريق لمسافات كبيرة إلا بعد تجهيز المواد الخاصة بالاسفلت والقيام باستمرار بأعمال الصيانة الدورية والنظافة وإزالة الاتربة والاهتمام باللوحات الإرشادية.

الوزير: خطة لتطوير الطريق الدولي الساحلي بطول 780 كم

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن تطوير هذه القطاعات يأتي في إطار تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير الطريق الدولي الساحلى الذي يبلغ طوله من بورسعيد إلى السلوم 780 كم، حيث يتم رفع كفاءة الطريق ليصبح 5 حارات بكل اتجاة منها 2 حارة للرصف الخرساني يخصص للشاحنات لمواجهة زيادة عدد الشاحنات على الطرق والحمولات الثقيلة لكونه الطريق الرئيسي للموانئ البحرية المصرية على البحر المتوسط «دمياط - بورسعيد - الإسكندرية»، ويمر بعدد 6 محافظات هي دمياط وبورسعيد والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية، وكذا المناطق الصناعية في بورسعيد ودمياط الجديدة وجمصة ومطوبس بكفر الشيخ والمدن الجديدة مثل دمياط الجديدة والمنصورة الجديدة ورشيد الجديدة.

بعدها توجه الوزير لتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق دمياط - المنصورة - المحلة - طنطا غرب النيل في المسافة من دمياط حتى شربين «المرحلة الأولى» بطول 38 كم «أحد طرق مبادرة حياة كريمة».

تكليف 5 شركات بسرعة إنجاز الأعمال

وجرى تكليف 5 شركات بسرعة إنجاز الأعمال وجاري العمل بنظام إعادة تدوير طبقات الرصف FDR كما تم متابعة مشروع كباري شربين الجاري إنشاؤها ضمن أعمال تطوير المزلقانات وتطوير الطريق لتحقيق السيولة المرورية داخل مدينة شربين، حيث يجري إنشاء 3 كباري علوية كوبري أعلى مزلقان سواقى العرب وكوبري المرور وكوبري نزلة الدبوسي، حيث تم البدء فى اعمال كوبري سواقى العرب بتكلفة قدرها 253 مليون جنيه، وحيث يبلغ طول الكوبري 405 متر وبعرض 20 مترًا ووجه الوزير باستمرار التنسيق مع المرور لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة أثناء أعمال تنفيذ الكباري وعدم فتح أى حارة مرورية للمرور إلا بعد انتهاء الطبقة السطحية.

وتفقد الوزير أعمال ازدواج ورفع كفاءة المسافة من مدخل كوبرى طلخا الجديد حتى كوبرى شربين بطول 12 كم كمرحلة ثانية من إزدواج طريق المنصورة دمياط الشرقي البالغ طوله 65 كم وحيث يشمل المشروع إنشاء إزدواج ورفع كفاءة الطريق الحالى بطول 12 كم بعرض 10 أمتار بعدد 2 حارة مرورية بتغطية الجنابية لزوم إستكمال الإزدواج، وحيث بلغت نسبة الازدواج 99.1 % ونسبة تنفيذ أعمال رفع الكفاءة 90% كما تفقد الوزير أعمال الازدواج من محور شربين إلى فارسكور بطول 25 كم كمرحلة ثالثة من الطريق حيث بلغت نسبة التنفيذ 27%.