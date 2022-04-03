ضوابط وإجراءات التقدم للجامعات الأهلية للطلاب العائدين من أوكرانيا

أعلنت وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، طرق التقدم والالتحاق ببرامجها بالكليات المختلفة لجامعات الجلالة والعلمين والمنصورة والملك سلمان، للطلاب المصريين القاديمن من الجامعات الأوكرانية، والراغبين في الالتحاق للعام الجامعي الجاري، وذلك تنفيذا للقرارات التي أعلن عنها مجلس الوزراء فيما يتعلق بضوابط وإجراءت التحويل للطلاب أبرزها اجتياز اختبارات تحديد المستوى في القطاعات العلمية، منها:

فتح باب التسجيل للتقديم للعام الجامعي 2021/ 2022

- يسمح للطالب المصري الحاصل على شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة العام الحالي والعام السابق.

-جامعة الملك سلمان الدولية تقبل الدبلومات في تخصصات التمريض والصناعات التكنولوجية والزراعة والسياحة والضيافة.

- يسمح للطالب الوافد الحاصل على شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة خلال الأعوام الخمس السابقة.

- التسجيل باستخدام جهاز حاسب آلي وعدم استخدام التليفون المحمول لضمان نجاح عملية التسجيل.

الجامعات الأهلية في مصر

- من قام بالتسجيل المبكر على موقع إحدى الجامعات المصرية الأهلية، عليه مراجعة وتحديث واستكمال بيانات التسجيل بالدخول بالبريد الإلكتروني اسم المستخدم وبالرقم القومي كلمة المرور.

- إعادة تحديد واختيار كلمة مرور جديدة له.

- يستطيع الطالب المسجل لأول مرة أو الذي سجل من قبل، بتحديث بياناته وتعديل الرغبات حتى موعد انتهاء التسجيل، وسيعلن عنه في حينه.

- لا يمكن تكرار أي من البريد الإلكتروني أو الرقم القومي الخاص بالطالب في بيانات التسجيل، إذ أنها بيانات مميزة لكل طالب.

- يجب أن يكون البريد الإلكتروني للطالب مفعل وصالح للاستخدام قبل البدء في خطوات التسجيل، حيث أنه هو الوسيلة الأساسية للتواصل مع الطالب.

- إدخال جميع الأرقام بعد تحويل لوحة المفاتيح للكتابة باللغة الإنجليزية.

- الطالب مسؤول مسئولية كاملة عن صحة ودقة البيانات المسجلة.

- تأكد من كتابة الاسم والرقم القومي كما هو وارد بشهادة الميلاد.

- يحق للطالب التسجيل في عدد يصل إلى 20 رغبة، وتكون كل رغبة محددة باسم الجامعة واسم البرنامج.

- يجب الاحتفاظ بكلمة السر وعدم إفشائها لأي شخص حتى لا يتم تعديل بياناتك دون علمك.

- مراجعة أوراق الطلاب المرفوعة على الموقع، ومراجعتها بشكل مبدئي، وسيتعرض الطالب الذي يرسل بيانات غير صحيحة للمحاسبة القانونية.