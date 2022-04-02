بالأسماء.. مصرع وإصابة 13 شخصا في تصادم سيارتي ميكروباص ببني سويف

لقي شخص مصرعه وأصيب 12 آخرون، في حادث تصادم سيارتي ميكروباص بطريق «مصر - أسيوط» الزراعي أمام عزبة ملوكة، والتابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى مستشفى الفشن المركزي.

تصادم سيارتين أمام جنوب بني سويف

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بوقوع سيارتين ميكروباص بطريق «مصر - أسيوط» الزراعي، أمام عزبة ملوكة التابعة لمركز الفشن، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 12 آخرين، ووجه على الفور بسرعة نقلهم إلى أقرب مستشفى.

8 سيارات إسعاف لنقل المصابين

وعلى الفور انتقلت 8 سيارات إسعاف تابعة لمرفقي بني سويف والمنيا إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لشخص يدعى حسين رمضان حسين محروس، 46 سنة، ومقيم بقرية بني ماضي بمركز ببا، وتم إيداعه بمشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

أسماء المصابين في الحادث

والمصابين هم دعاء أحمد شعبان 20 سنة، طالبة، ومقيمة بمركز العدوة مصابة باشتباه كسر بالساقين، ورجب أحمد عبد الرحيم 59 سنة سائق، ومقيم بمركز مغاغة مصاباً باشتباه كسر بالقدم اليسرى، وفاطمه شعبان ربيع 20 سنة طالبة ومقيمة بمركز العدوة، مصابة بجروح وسحجات بالجسم، وإيمان رجب إبراهيم 20 سنة، طالبة العدوة مصابة باشتباه كسر بالساق الأيسر، ومنه الله محمد محمد 28 سنة، ومقيمة بمركز مغاغة مصابة بجروح وسحجات للجسم مع اشتباه كسر الساعد الأيسر.

كما أصيب محمد محمد فاروق 25 سنة، ومقيم بمحافظة المنيا، طالب، باشتباه كسر بالعمود الفقري، وهدى جمال رشاد 22 سنة، ومقيمة بمركز بني مزار مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، وشيماء صفوت حسن طالبة مقيمة بمركز مغاغة مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيمن، وسهير محمود حسن 65 سنة ومقيمة بمحافظة المنيا مصابة باشتباه كسر بالقدم اليسرى، ومحمود عاطف زكي 50 سنة العدوة مصاباً باشتباه كسر بالقدم اليسرى، وعبد التواب سيد عبد اللطيف 60 سنة مصابا باشتباه كسر الذراع الأيسر، وحسن خليفة حسن 35 سنة مقيم بمحاقظة المنيا مصاباً بكدمات وسحجات بالجسم.

ونُقل المصابون إلى قسم الاستقبال بمستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، والدكتور أحمد بغدادي وكيل المديرية وتم تحرير محضر بالواقعة.