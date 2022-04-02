إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بـ «صحراوي بني سويف الشرقي»

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي أعلى نفق بياض العرب في محافظة بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج.

بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف أخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة 7 راكب بالطريق الصحراوي الشرقي أعلى نفق بياض العرب، ووجود مصابين، فوجه بسرعة توجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى، ورجال المرور لرفع آثار الحادث عقب اتخاذ الإجراءات اللازمة.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ4 سيارات إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة والعلاج.

أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بصحراوي بني سويف الشرقي

واستقبل مستشفى بني سويف التخصصي كلا من: حمدي عبد الحميد محمود، 48 سنة، مقيم قرية الحلابية، أمين شرطة، مصاب كدمات وسحجات، ومحمد كمال بدوي، 37 سنة، مقيم قرية الضباعنة، أمين شرطة، مصاب كدمات بالظهر واشتباه كسر بالعمود الفقري، وسيد إبراهيم مصطفى، 56 سنة، مقيم مركز الفشن، مساعد شرطة، مصاب اشتباه كسر بالساق اليمني والذراع الأيسر، وعادل حسين مسلم، 49 سنة، مقيم مركز إهناسيا، مصاب كسر بالقدم اليمنى وكدمات، بينما رفض المصاب الخامس النقل إلى المستشفى.