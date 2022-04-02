مصرع طفلين غرقا في ترعتين أثناء لهوهما أمام منزليهما بسوهاج

شهدت دائرة مركز جرجا، جنوب محافظة سوهاج، مصرع طفل وطفلة غرقًا في واقعتين متفرقتين بدائرة المركز، ونُقلت الجثتان إلى مستسفى سوهاج العام.

تعود أحداث وتفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز جرجا، يفيد باستقبال مستشفى جرجا العام طفل وطفلة ادعاء غرق.

لا شبهة جنائية

ووصلت الطفلة «حنين م ر ب»، 9 سنوات، وتقيم دائرة المركز إلى المستشفى العام، جثة هامدة، ادعاء غرق، وبسؤال والدتها «هال ش ا م»، 33 سنة، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، قررت بأنه أثناء لهو ابنتها المذكوره على حافة الترعة المجاورة لمنزلها انزلقت قدمها وسقطت بها، ما أسفر عنه غرقها ووفاتها ونفت الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق»، ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، وحثرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

غرق طفل في ترعة

وفي سياق آخر، اُبلغ مركز جرجا من مستشفى جرجا العام بوصول الطفل «محمد ع ح م»، 5 سنوات، ويقيم دائرة المركز، جثة هامدة، ادعاء غرق.

وبسؤال والده «عماد ح م أ»، 45 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء لهو نجله المذكور على حافة الترعة المجاورة لمنزله انزلقت قدماه وسقط بها ما نتج عنه غرقه ووفاته ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق»، ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك. وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة.