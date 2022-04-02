مصرع مسن أثناء عبوره مزلقان سكة حديد في سوهاج.. دهسه قطار

شهدت دائرة مركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج، مصرع رجل ستيني دهسًا في حادث قطار.

المستشفى تستقبل جثة رجل ستيني

وتلقى اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز المنشأة، بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول «محمد م ع»، 60 سنة، صاحب محل أداوت كهربائية، ويقيم في بندر المنشأة، جثة هامدة.

عبور المزلقان أثناء غلقه

وتبين أن القطار «أسوان - القاهرة» صدم المتوفى المذكور حال قيادته دراجته البخارية وعبوره شريط السكة الحديد بمزلقان المنشأة البحري، أثناء غلقه، لعبور القطار المشار إليه ما أدى لوفاته.

وبسؤال شقيق المتوفى المدعو «أحمد.م» 68 عاما، مزارع، ويقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما تقدم، ونفى الشبهة الجنائية، وتحفظت قوات الأمن على الدراجة البخارية، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم.