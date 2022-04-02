يبحث الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني الحلقة 1 والقنوات الناقلة، إذ يفصلنا عن الحلقة الأولى ساعات قليلة وتبدأ المنافسة بين المسلسلات الأخرى التي تعرض على مدار الشهر.

مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني الحلقة 1 والقنوات الناقلة

وستكون مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني الحلقة 1 والقنوات الناقلة، ابتداءً من اليوم السبت مع تزامنًا مع شهر رمضان الكريم.

القنوات الناقلة لمسلسل مكتوب عليا لأكرم حسني

وسيتمذ عرض مسلسل مكتوب عليا على قناة «dmc» في تمام الساعة 6:45 بعد أذان المغرب مباشرة، وبذلك يعتبر أول عرض للمسلسل على قنوات المتحدة.

تفاصيل مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني

بعد طول انتظار ينافس الفنان أكرم حسني خلال شهر رمضان بعمل كوميدي، وأكرم حسني يبحث طول مدة الـ30 حلقة عن السبب وراء ظهور ما يظهر فجأة على يديه.

ويجسّد أكرم حسني دور «جلال» الذي يدخل في قصة حب ضمن أحداث المسلسل، وتعتبر البطلة الأساسية أمامة الفنانة هنادي مهنا، إلى جانب الفنانة أيتن عامر.

العمل الدرامي من تأليف إيهاب بليبل وإخراج خالد الحلفاوي، الذي حاول تقديم فكرة جديدة، مختلفة عما قدمه من قبل، فأحداث مسلسل مكتوب عليا تدور في الأساس في إطار تشويقي اجتماعي، إذ أن العمل جمع بين عدد من النجوم منهم أيتن عامر، هنادي مهنى، وحنان سليمان، وبسنت النبراوي، وأسامة عبدالله، ومحمد طعيمة ويظهر الفنان أحمد فهمي كضيف شرف.

لازال الفنان أكرم حسني يواصل تصوير مسلسله الجديد مكتوب عليا، الذي يعرض حلقته الأولى مساء اليوم السبت، ومن المقرر أن تدخل الحلقات المونتاج والمكساج حتى جرى تسليم الحلقات للقنوات العارضة تباعًا على مدار شهر رمضان الكريم 2022 .