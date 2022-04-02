مياه أسيوط تعلن نتيجة فحص التظلمات المقدمة بـــ3 وظائف

تعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن نتيجة فحص التظلمات المقدمة من بعض المتقدمين لشغل وظائف مهندس، وكيميائي، واخصائي زراعي، في المسابقة رقم (4) لعام 2021 لأبناء محافظة أسيوط، والتي سبق الإعلان عنها عبر الصفحة الرسمية للشركة وموقعها الرسمي.

موعد تقديم التظلمات

وأكد اللواء هشام درة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أنه قد سبق الإعلان عن أسماء المتقدمين المنطبق عليهم الشروط وغير منطبق عليهم الشروط بوظائف مهندس، وكيميائي، واخصائي زراعي، وفق المسابقة رقم (4) لعام 2021، مع توضيح أسباب ذلك طبقاً للشروط الموضحة بإعلان المسابقة، وتم فتح باب التظلمات للمتقدمين ممن لا تنطبق عليهم الشروط خلال ستة أيام، اعتباراً من يوم 13 إلى 19 مارس 2022.

الانتهاء من التظلمات

وصرح «درة» بأنه تم الانتهاء من فحص التظلمات المقدمة من غير المنطبق عليهم الشروط والمتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها بموجب المسابقة، وقبول بعض هذه التظلمات، وإضافة أسمائهم في كشوف الاختبارات، التي سيتم الإعلان عن موعدها عند الانتهاء من الإجراءات اللازمة، كما تم رفض البعض الآخر من التظلمات، مع توضيح سبب الرفض، طبقاً للكشوف المعلن عنها .

الاعلان عن باقي الوظائف بعد انتهاء الفحص

ونوه اللواء محمد أبو صغير، رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة، إلى أنه على المتقدمين الذين تم قبول تظلماتهم، التوجه إلي مقر الشركة بمحطة «نزلة عبد اللاه»، لاسترداد مبلغ 200 جنيه، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه سيتم الإعلان عن نتيجة باقي الوظائف المعلن عنها في المسابقة، فور الانتهاء من فحص جميع الطلبات.