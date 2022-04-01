نتيجة تظلمات المستبعدين من مسابقة وظائف شركة المياه في قنا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» نتيجة فرز وبحث التظلمات المقدمة من الذين جرى استبعادهم من نتيجة فرز المتقدمين في مسابقة الشركة التي أعلنت اعنها وفقًا للإعلان رقم 1 لسنة 2021 لشغل بعض الوظائف بنظام التعاقد لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهل للمهندسين والفنيين والعمال.

اجمالي الطلبات المقدمة للمستبعدين

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، أنها قبلت 656 تظلمًا مستوف الشروط من المتقدمين خلال الفترة ما بين أول شهر فبراير الماضي 2022 وحتى يوم 10 فبراير من نفس الشهر، ورفضت 1524 طلبًا غير مستوفي من إجمالي 2180 طلبًا.

شروط التظلم

وحددت الشركة 5 شروط للتظلم من نتيجة فرزالمتقدمين في مسابقة الشركة التي تجرى الإعلان عنها فى المسابقة رقم 1 لسنة 2021 لشغل بعض الوظائف بنظام التعاقد لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهل للمهندسين والفنيين والعمال وهي كالتالي:

- أن يكون من المستبعدين بالإعلان رقم (1) لسنة 2021.

- لن تقبل طلبات تعيين جديدة.

- تقدم الطلبات عن طريق اليد شخصيًا بعد الاطلاع على أصول الأوراق.

- النظر في الطلبات المطابقة لشروط الإعلان فقط.

- ضرورة تقديم كود التقديم.

أنواع الوظائف المعلن عنها

وأعلنت الشركة نوعية الوظائف المعلن عنها بالمجموعة الأولى، وهي كالتالي:

- مهندس «ميكانيكا/ كهرباء» ثالث.

- كيميائي مياه ثالث.

- مراقب أمن رابع.

- قارئ ومحصل رابع.

- كاتب ومدخل بيانات رابع.

الوظائف المعلن عنها بالمجموعة الثانية هي:

- أمين مخزن رابع

- فني تشغيل رابع

- فني معمل رابع

- حرفي تشغيل خامس

- سباك خامس

- لحام خامس

- كهربائي خامس

- سائق خامس

-سائق معدات نقل ثقيلة خامس

-عامل خدمة.