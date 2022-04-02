توزيع 2000 عبوة غذائية في القنطرة شرق ضمن مبادرة «وصل الخير»

شهدت مدينة القنطرة شرق في محافظة الإسماعيلية اليوم السبت أول أيام شهر رمضان المبارك توزيع 2000 عبوة من المواد الغذائية ضمن مبادرة «وصل الخير» التابعة لمبادرة «حياة كريمة».

وقال الدكتور محمد ترك منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة الاسماعيلية إنه جرى استقبال 2000 صندوق مواد غذائية ضمن مبادرة «وصل الخير» لتوزيعها علي الأهالي في القرى بمدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية ليصل إجمالي ما تم استقبال بالمحافظة إلى 8000 صندوق تم توزيعهم علي 7 مراكز مختلفة.

ترك: مستمرون في استقبال القوافل

وقال محمد ترك منسق المبادرة في الإسماعيلية إن القافلة هي ضمن الموجة الأولى لمجموعة قوافل ستصل خلال الفترة المقبلة لتغطي كافة مراكز المحافظة تباعا وليستفيد بها أكبر عدد من الأسر في القرى والتوابع.

وأضاف إلي أن جهود المؤسسة مستمرة لاستكمال حملة توزيع المليون صندوق ضمن قوافل «وصل الخير» في مختلف أنحاء محافظات الجمهورية تباعا علي الفئات الأولى بالرعاية وقبل خلال رمضان بجانب أعمال التطوير والإنشاءات التي تتم في القرى المدرجة بالمبادرة.

توزيع العبوات الغذائية بمحافظة الإسماعيلية

وقال «ترك»: «توزيع العبوات الغذائية بمحافظة الإسماعيلية يأتي إيمانا من مؤسسة حياة كريمة تجاه المواطنين الاكثر إحتياجا في مختلف أنحاء المحافظة عن طريق فرق الرصد والمتطوعين في القرى المدرجة والغير مدرجة في المبادرة».

وكانت مبادرة «وصل الخير» قد بدأت في محافظة الإسماعيلية قبل اسبوع استهدفت قري وعزب مراكز الإسماعيلية وأبوصوير والتل الكبير والقصاصين وقائد لتوصيل العبوات إلي الأسر الأولي بالرعاية في نطاق المحافظة.