هؤلاء المرضى يساعدهم صيام شهر رمضان في العلاج.. تعرف عليهم

العديد من المرضى يتخوفون خلال الأيام الأولى من شهر رمضان الكريم من الصيام لساعات طويلة دون شرب المياه أو تناول الطعام، وما إذا كان قد يتسبب لهم في أضرار صحية أم أنهم يمكنهم الصيام بشكل طبيعي، لذا خرجت وزارة الصحة والسكان من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر «فيس بوك» وحددت بعض الأشخاص أو المرضى الذي يساعدهم صيام شهر رمضان في علاجهم.

بالتفاصيل.. المرضى المسموح لهم الصيام لأنه يساعدهم على العلاج

وتستعرض «الوطن» قائمة المرضى الذي يساعدهم صيام شهر رمضان في علاجهم حسب ما أوضحت وزارة الصحة والسكان، وهم كالتالي:

1 - من المرضى الذي يساعدهم الصيام في علاجهم هو من في المرحلة ما قبل السكر أو في بداياته «سكر النوع الثاني».

2 - المرضى من أصحاب الوزن الزائد.

3 - وأيضاً هناك مرضى آخرون يساعدهم الصيام وهم مرضى الكوليسترول والدهون الثلاثية المرتفعة، لأن الصيام في حالة هؤلاء المرضى يعتبر جزءا من خطة العلاج.

وزارة الصحة تنصح المواطنين بالاعتناء بصحة الفم والأسنان

وفي سياق مختلف، كانت وزارة الصحة والسكان قد أكدت عبر منشور لها آخر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه يجب على كل المواطنين الاعتناء بصحة الفم والأسنان، كما أوضحت وزارة الصحة العديد من الإرشادات والنصائح المهمة التي يجب اتباعها للمحافظة على سلامة الأسنان.

إرشادات مهمة من وزارة الصحة للحفاظ على سلامة الفم والأسنان

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أنه من ضمن الإرشادات المهمة من أجل الحفاظ على سلامة الفم والأسنان هي إجراء فحص بشكل شامل لصحة الفم، مع علاج أي تسوس في الأسنان، بالإضافة إلى علاج أي التهابات موجودة في اللثة.