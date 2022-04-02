منذ صباح يوم أول أيام شهر رمضان المبارك، ينتظر جمهور المسلسلات الرمضانية عرض البرامج والمسلسلات التي ستنطلق بدءا من مساء اليوم، وخلال هذا التقرير تقدم «الوطن»، مواعيد عرض سوتس بالعربي بطولة آسر ياسين على قناة cbc في رمضان 2022.

وستبدأ مواعيد عرض سوتس بالعربي بطولة آسر ياسين على قناة cbc في رمضان 2022 من مساء اليوم السبت وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً فى عرضه الأول حصريا.

مواعيد عرض سوتس بالعربي بطولة آسر ياسين على قناة cbc في رمضان 2022

أما عن مواعيد إعادة عرض مسلسل سوتس بالعربي فستكون فى تمام الساعة الثانية وخمس دقائق بعد منتصف الليل، وسيكون هناك موعدًا آخر للإعادة، لمن لم يشاهد المسلسل وذلك في تمام الساعة التاسعة إلا ربع صباح اليوم التالي.

والقصة مأخوذة من المسلسل الأمريكي الشهير suits الذي قدمه البطلان غابرييل ماخيت وباتريك جاي أدمز، صاحبا شخصيتي هارفى ومايك، ويجسد الفنان آسر ياسين شخصية هارفي، وهو محامي معروف وشاطر في مجاله، أما شخصية مايك فسيقدمها الفنان أحمد داوود وهو أيضًا له اسم لامع في مجال المحاماة.

تفاصيل مسلسل سوتس بالعربي

يشارك في مسلسل سوتس بالعربي عدد كبير من النجوم اللذين تصدروا بوستر العمل، وهم آسر ياسين وأحمد داود وريم مصطفي وصبا مبارك وتارا عماد ومحمد شاهين، وعدد آخر من الفنانين، وهو من سيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد.

وكان آخر عمل قدمه الفنان آسر ياسين فى السباق الرمضاني هو مسلسل 30 يوم الذي يشارك فيه بجانب باسل خياط ومي سليم ووليد فواز وإنجي المقدم وعدد آخر من الفنانين.