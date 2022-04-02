مواعيد عرض مسلسل سوتس بالعربي بطولة آسر ياسين في رمضان 2022 والقنوات الناقلة

ساعات قليلة تفصلنا على انطلاق عرض الحلقة الأولى من مسلسل سوتس بالعربي التى تجمع الثنائي آسر ياسين وأحمد داوود، وفي هذه السطور تعرف على مواعيد عرض مسلسل سوتس Suits بالعربي بطولة آسر ياسين في رمضان 2022 والقنوات الناقلة.

وستكون مواعيد عرض مسلسل سوتس Suits بالعربي بطولة آسر ياسين في رمضان 2022 والقنوات الناقلة، ابتداءً من غدٍ السبت مع بداية شهر رمضان الكريم، حصريا على شاشة قناة CBC.

مواعيد عرض مسلسل سوتس Suits بالعربي بطولة آسر ياسين في رمضان 2022 والقنوات الناقلة

وسيتم عرض مسلسل سوتس بالعربي فى تمام الساعة التاسعة مساء أما عن موعد الإعادة الأولى فسيكون في تمام الساعة الثانية وخمس دقائق بعد منتصف الليل، وموعد الإعادة الثانية ستكون في تمام الساعة التاسعة إلا ربع صباحا.

يذكر أن مسلسل سوتس بالعربي يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم آسر ياسين وأحمد داوود وريم مصطفي وتارا عماد وصبا مبارك، وعدد آخر من الفنانين وهو اخراج عصام عبد الحميد.

والعمل مأخوذ من المسلسل الأمريكي الشهير SUITS الذي تم عرضه على مدار تسع أجزاء مختلفة وحققا نجاح جماهيرى كبير بسبب البطلين هارفي ومايك الذي سيجسدهما اسر ياسين وأحمد داوود.

خريطة مسلسلات قناة CBC

يذكر أن شاشة قناة CBC ستشهد عرض عدد كبير من الأعمال الدرامية منها مسلسل فاتن أمل حربي للفنانة نيللي كريم وشريف سلامة، ومسلسل يوتيرن للفنانة ريهام حجاج، وملف سري للفنان هاني سلامة، وراجعين يا هوى للفنان خالد النبوي ونور.