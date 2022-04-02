ينطلق اليوم السبت الموافق 2 أبريل، السباق الرمضاني والذي سيشهد عددا كبيرا من المسلسلات الدرامية والتي سيكون من بينها مسلسل سوتس بالعربي للثنائي اسر ياسين وأحمد داود، وفيما يلي، مواعيد عرض مسلسل سوتس بالعربي بطولة آسر ياسين الحلقة 1 والقنوات الناقلة.

وتم الإعلان أمس، عن مواعيد عرض مسلسل سوتس بالعربي بطولة آسر ياسين الحلقة 1 والقنوات الناقلة، وستعرض أولى حلقات المسلسل مساء اليوم السبت وذلك على شاشة قناة cbc.

مواعيد عرض مسلسل سوتس بالعربي بطولة آسر ياسين الحلقة 1 والقنوات الناقلة

ومواعيد عرض مسلسل سوتس بالعربي بطولة آسر ياسين الحلقة 1 والقنوات الناقلة، ستكون في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم حصريا على cbc، أما موعد الإعادة الأولى فسيكون فى تمام الساعة الثانية وخمس دقائق بعد منتصف الليل أما عن موعد الإعادة الثانية فسيكون فى اليوم الثاني فى تمام الساعة التاسعة إلا ربع صباحا.

يذكر أن مسلسل سوتس بالعربي يشارك فى بطولته عددا كبيرا من الفنانين من بينهم آسر ياسين وأحمد داوود وصبا مبارك ومحمد شاهين وتارا عماد وريم مصطفى وعدد أخر من الفنانين وهو من إخراج عصام عبد الحميد.

تفاصيل مسلسل سوتس بالعربي

ومسلسل سوتس بالعربي مأخوذ من المسلسل الأمريكي الشهير suits والذي جرى عرضه على تسع أجزاء كاملة وحقق نجاحا كبيرا وكان يدور حول شخصيتين هما هارفي ومايك، ويعملان فى المحاماة والقضايا ومن هنا تنطلق الأحداث.

ووقع الاختيار الفنان أحمد داوود ليجسد شخصية مايك أما الفنان آسر ياسين فتم اختياره لتجسيد شخصية هارفي.

ويواصل فريق عمل مسلسل سوتس بالعربي تصوير باقي مشاهد العمل الذي ستستمر مدة تصويره على مدار شهر رمضان الكريم لحين الانتهاء من تصوير كافة المشاهد الخاصة بأبطال العمل .