وظائف خالية في بنك المشرق لراغبي العمل.. اعرف الشروط المطلوبة

أعلن بنك المشرق حاجته لعدد من الوظائف الخالية في فروعه المختلفة، للباحثين عن فرص عمل في البنوك من خريجي كليات التجارة وأصحاب الخبرة في مجال العمل المصرفي، أو الحاصلين على شهادات معادلة للتجارة، إذ يحرص عدد من البنوك على توفير الكثير من فرص العمل للشباب.

وسعيا من بوابة «الوطن» على توفير ما يبحث عنه المواطنين بشكل يومي، نقدم من خلال هذا التقرير تفاصيل الوظائف الخالية في بنك المشرق، والشروط المطلوبة ومسئوليات العمل في البنك، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف لديه خبرة مصرفية لا تقل عن 12 عاما في السوق المحلية أو الدولية.

- معرفة كاملة وفهم واضح لسياسة البنك الائتمانية وأنظمة التشغيل والتركيز على قطاع الخدمات المصرفية للأعمال.

- خبرة في المبيعات والخدمات المصرفية مع صفات قائد الفريق المثبتة، ويتطلب معرفة مهنية متقدمة بالموضوع، مثل: الائتمان، التجارة، نظام التشغيل، والقانون، وما إلى ذلك.

- أن يكون لديه مهارات ممتازة في الاتصال والتفاوض والتحليل.MBA / CA أو إذا كان الخريج المنتظم يحتاج إلى امتلاك خبرة كافية ذات صلة.

مسئوليات الوظائف

- قيادة وإدارة التجارة ورأس المال العامل لتشكيل فريق من RMs و ARMs.

- العمل بنشاط مع مدير الوحدة أو رئيس الوحدة ودعم RMs في تلبية أهدافهم المالية وغير المالية المحددة مسبقًا.

- اكتساب وبناء محفظة أصول عالية الجودة لعملاء العلاقات من خلال التجارة ورأس المال العامل والقرض لأجل وخيارات تمويل ما قبل أو بعد الشحن ومنتجات الإيرادات الأمامية الأخرى، ضمن السوق المستهدف المحدد للخدمات المصرفية للأعمال.

- دفع الفريق إلى تعزيز عائدات العلاقة من المحفظة الجديدة والحالية لحسابات الاقتراض وغير المقترضة عن طريق البيع العابر والبيع الإضافي للمنتجات.

- إدارة العلاقات التجارية ورأس المال العامل الحالية.

- مسؤول عن الأصول المخصصة والإيرادات و NII والرسوم وأهداف الفوركس.

- التأكد من الحفاظ على معادلة المخاطرة والمكافأة من خلال فرض أفضل الأسعار وفقًا للقطاع.

- مسؤول عن جودة وسلامة محفظة TWC الحالية (مراقبة استحقاقات جميع الأصول ، ومراجعات KYC، ومراقبة العناية الواجبة، وإجراءات مكافحة غسيل الأموال).

- تحديد وقطاعات السوق المستهدفة وتطوير أعمال جديدة لتوسيع قاعدة المحفظة ومتابعة فرص النمو.

- تقديم دعم فعال للصفقات إلى RMs في الهيكلة وملاءمة المنتج.