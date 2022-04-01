وظائف شاغرة مطلوبة في بنكي وفا وHSBC.. التقديم والشروط

أعلن كل من التجاري وفا بنك وHSBC عن حاجتهما لشغل وظائف خالية داخل تلك المصارف البنكية، منوهين بعدد من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على الوظائف، فضلا عن القيام ببعض المهام التي أشارت لها كل مؤسسة بنكية على حدة، وترصدها «الوطن» على النحو التالي:

وظائف التجاري وفا بنك

كشف التجاري وفا بنك عبر موقعه الرسمي عن توافر وظائف وفرص عمل خالية لدى البنك على أن يكون التقديم عبر الموقع الرسمي، وتفاصيلها هي:

وظيفة مسؤول أول - مكافحة غسيل الأموال

- مهارات فكرية وتحليلية عالية المستوى.

- مهارات شخصية قوية للتواصل الفعال مع الإدارة العليا وأصحاب المصلحة.

- القدرة على تحدي الإدارة العليا أو الأقران أو الموظفين الآخرين بشكل مستقل وبناء عند الاقتضاء.

- الإصرار على الالتزام بأعلى معايير ممارسة الأعمال والمتطلبات أو السلطات ذات الصلة.

- اتصال كتابي وشفوي ممتاز ليكون واضحًا ومفهومًا، وتحديداً في الترتيبات التحليلية وإعداد التقارير.

- التركيز على العملاء.

- حل المشكلات والابتكار.

وظيفة ضابط أول المعايير والإجراءات التشغيلية

- إجادة اللغة الإنجليزية لتوفير إجراءات شاملة للمستخدم النهائي، وكذلك لإدارة البنك.

- مهارات إعداد التقارير والعرض التقديمي للتعامل مع البيانات المتعلقة بأنشطة السياسات والإجراءات.

- درجة البكالريوس.

- المعرفة العميقة بالمخاطر التشغيلية ومتطلبات الامتثال والمعايير المطبقة على العمليات والإجراءات ذات الصلة.

- فهم الصحيح للمنتجات المصرفية والسمات النسبية.

- القدرة على تحديد نطاق مشاريع التوثيق، بما في ذلك تحديد مستوى الجهد المطلوب والمحتوى المتوقع والتواريخ المستهدفة.

- مهارات المراجعة للمساعدة بشكل أفضل في تحليل الثغرات ومراجعة السياسات والإجراءات وتعديل أدلة الإجراءات وفقًا لتوصيات وملاحظات المراجعة.

- 2-4 سنوات خبرة مصرفية، ويفضل أن يكون ذلك في مجالات مصرفية مختلفة.

وظائف بنك HSBC

كما أعلن بنك HSBC عبر موقعه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «لينكد إن» عن توافر وظيفة خالية لدى البنك وهى وظيفة تسوية مدير وإجراءات الشركات ليكون التقديم السريع عبر موقع البنك على المنصة المذكورة بشروط كالتالي:

- الحصول علي بكالوريوس.

- خبرة مصرفية لا تقل عن 8 سنوات.

- الوفاء بالمواعيد النهائية.

- مهارات تحليلية.تحقيق مستوى عالٍ من إرضاء العملاء.

- إجادة اللغة الإنجليزية (كتابة وتحدثاً).

- استباقية ودوافع ذاتية.

- المعرفة الأساسية في MS Office (Excel ،Word ،PowerPoint، ... إلخ).