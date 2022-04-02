مسجد الإمام الحسين يتزين لاستقبال المُصلين في صلاة التراويح الليلة «صور»

يتزين مسجد سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة الليلة استعدادًا لاستقبال المصلين في أول صلاة تراويح بالمسجد هذا العام، حيث ستقام صلاة العشاء وصلاة التراويح اليوم السبت الثاني من أبريل 2022م أول أيام شهر رمضان، ثم تستمر إقامة الشعائر به طوال الشهر الفضيل وما بعده.

الأوقاف تتوجه بالشكر للرئيس على اهتمامه بالمسجد

وتوجه وزير الأوقاف وقيادات الوزارة وجميع العاملين بها وجميع محبي آل البيت بكل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمام سيادته بتطوير مساجد آل البيت، وتوجيهه بسرعة إتمام أعمال الصيانة والتطوير بمسجد سيدنا الإمام الحسين، ليكون جاهزًا لأداء الشعائر في الشهر الفضيل.

تطوير مسجد الحسين

ويذكر أن مسجد الحسين تم غلقه في يوم السبت، الموافق 12 من مارس الماضي، بسبب بدأ أعمال الترميم في الساحة الداخلية للمسجد، بعد أن كانت أعمال التطوير بالوجهة الخارجية قد انتهت، والذي استمر غلقه لحوالي شهر تقريبا، كان من المقرر أن تتم أعمال التطوير والترميم في مسجد الحسين والميدان وكافة المنطقة المحيطة بالمسجد.