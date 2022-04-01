أعلنت دار الإفتاء المصرية، عقب صلاة مغرب اليوم، عن رؤية هلال شهر رمضان 2022، والذي سيبدأ غدا، السبت، وبدأت منذ قليل أو صلاة تراويح في شهر رمضان، والتي يتساءل البعض حول هل يجوز صلاة التراويح أقل من 8 ركعات؟، حرصا من أغلب المسلمين على اغتنام فضل أدائها، فهي تعد واحدة من أبرز العبادات في شهر رمضان الكريم.

هل يجوز صلاة التراويح أقل من 8 ركعات؟

وأجاب الدكتور أحمد حسين، عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر، عن سؤال هل يجوز صلاة التراويح أقل من 8 ركعات، في تصريح خاص لـ«الوطن»، مؤكدا أن صلاة التراويح لا يجب أن تقل عن 8 ركعات، وإذا قلت عن 8 لا يطلق عليها اسم «صلاة التراويح».

وقال عميد كلية الدعوة في حديثه عن هل يجوز صلاة التراويح أقل من 8 ركعات: «أقل عدد ركعات على العبد أن يصليه في صلاة التراويح هو 8 ركعات، ولا يجب أن تقل عن ذلك، وإذا قلت عن 8 ركعات، في تلك الحالة لا تسمى صلاة تراويح ولا تعتبر منها، فأقل تقدير للتراويح هو 8 ركعات».

أقصى عدد ركعات لصلاة التراويح

وفي إجابته عن سؤال هل يجوز صلاة التراويح أقل من 8 ركعات، أشار حسين إلى أقصى عدد ركعات لصلاة التراويح، موضحا أنه من الأمور التي اختلف حولها العلماء بشدة، فالبعض يقول إن أقصى عدد ركعات لصلاة التراويح يكسر الـ20 ركعة، والبعض الآخر يقول إن أقصى عدد ركعات في صلاة التراويح يكسر الـ30 ركعة، وفي هذه الحالة، على العبد أن يصلي ما تيسر له من ركعات، ولكن لا يقل عن 8.