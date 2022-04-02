مترو الأنفاق: الدفع بقطارات إضافية خلال أوقات الذروة لتجنب زحام الركاب

قال أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إن عدد الرحلات في خطوط المترو على الخطين الأول والثاني تصل إلى حوالي 1120 يوميا، ويبدأ تشغيل المترو الساعة 5:15 صباحا، وجرى مد نهاية التشغيل ساعة حتى نهاية عيد الفطر المبارك.

مواعيد العمل في رمضان

وأضاف «عبدالهادي»، خلال لقاء ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة EXTRA NEWS، أن آخر قطار في محطة حلوان الساعة 12 وثلث صباحا، بينما آخر قطار في محطات المرج الجديدة وشبرا الخيمة والمنيب 12:30 صباحا، وآخر قطار بالخط الأول مع الخط الثاني في المحطة «السادات» التبادلية 1 صباحا، بينما آخر قطار بين الخط الثاني والثالث في محطة «العتبة» الساعة 12:55 صباحا، لينتهي وقت تشغيل مترو الأنفاق نهائيا في الثانية صباحا.

وأشار إلى أنه يجرى الدفع بقطارات إضافية في أوقات الذروة تجنبا لزحام الركاب، سواء الذورة الصباحية أو المسائية لامتصاص الزحام داخل المحطات بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الأنفاق لمتابعة الحالة الأمنية داخل محطات مترو الأنفاق والقطارات.

20 نقطة إسعاف و12 كشك للقاح كورونا

ولفت أنه جرى التنسيق مع وحدة الإسعاف، حيث يوجد 20 نقطة إسعاف موزعين على خطوط المترو الثلاثة، لاستقبال أي حالة طارئة سواء حالة سكر أو ضغط أو كورونا، ويتم تحويلها لأقرب مستشفى محيطة بالمحطة.

وأوضح أنه حال حدوث عطل في المترو يجرى التنسيق مع محافظين القاهرة أو الجيزة أو القليوبية بالدفع بأتوبيسات في المحطة التي تعرضت للعطل، متابعا: «مترو الأنفاق أسرع وأرخص وأأمن وأسهل وأنضف وسيلة انتقال داخل القاهرة الكبرى».

وأشار إلى أنه يوجد 12 كشك داخل المحطات لتقديم خدمة لقاحات كورونا للمواطنين، ومواعيد عملها من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء يوميا.