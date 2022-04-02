إعدام 2 طن أغذية فاسدة وغلق 32 منشأة مخالفة بالشرقية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية في محافظة الشرقية، حملات مكثفة على الأسواق، بالتنسيق مع مكاتب الأغذية بالإدارات الصحية في كل من فاقوس وكفر صقر وبلبيس والقنايات وأولاد صقر، شملت المرور علي المنشآت الغذائية والأسواق، بهذه المراكز والمدن.

المرور المكثف علي المنشآت الغذائية

جاءت هذه الحملات تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة في الشرقية، بالمرور المكثف علي المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

ضبط 32 منشأة غذائية بدون ترخيص

أسفرت جهود هذه الحملات عن ضبط 32 منشأة غذائية تعمل بدون ترخيص، وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، منها 9 منشآت بفاقوس، وعدد 11 منشأة بكفر صقر، و7 منشآت في بلبيس، ومنشأة بمدينة القنايات، و 4 منشآت بأولاد صقر، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت، لما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين.

سحب 136 عينة مواد غذائية لتحليلها

كما تم إعدام 2 طن و31 كيلوجرام مواد غذائية فاسدة، تشمل مخللات وأسماك وهوالك دجاج وأغذية مختلفة وعصائر وزيوت، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، بالإضافة إلى سحب 136 عينة مواد غذائية وإرسالها إلى المعامل المختصة لتحليلها وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير 111 محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة بفاقوس وكفر صقر وبلبيس والقنايات وأولاد صقر.

استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية

وأكد الدكتور هشام مسعود على استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية على المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة.