عامل نظافة يدفع أجرة الميكروباص لـ«مذيع».. موقف غريب وحكاية لها العجب

في أولى حلقات برنامج «على باب الله»، الذي تعرضه «الوطن»، خلال شهر رمضان، قابل مقدم البرنامج حسن محفوظ، عامل نظافة في أحد شوارع القاهرة، هيئته بسيطة وملامحه تنم عن رضا، كان يعمل على قدم وساق لتنظيف الشارع، قبل أن يستوقفه المذيع ويسأله عن وسيلة مواصلات تساعده في الوصول إلى ميدان لبنان بمنطقة المهندسين بالجيزة.

باهتمام شديد وقف العامل يشرح للمذيع مكان استقلال الميكروباص، بل وعرض عليه أن يظل إلى جواره حتى يستقل السيارة الأجرة، وهنا طلب منه «محفوظ» مبلغًا ماليًا قدره 3 جنيهات حتى يستطيع دفع ثمن أجرة الميكروباص.

العامل يمنح مقدم البرنامج 3 جنيهات

وعلى الفور، أخرج العامل من جيبه المبلغ البسيط الذي طلبه «محفوظ»، وأكد عليه بأن ذلك المبلغ المالي سيكفي حاجته لاستقلال الميكروباص، وقبل أن يهم مقدم البرنامج بالإنصراف سأله العامل: «أنت محتاج فلوس تاني»، ليرد عليه «محفوظ» بالشكر.

وفي مفاجأة غير متوقعه لعامل النظافة، قرر مقدم البرنامج أن يمنح العامل مبلغًا ماديًا بداخل ظرف ورقي، تقديرًا له على كرمه ونبل أخلاقه، مخبرًا إياه بأنه مكافأة له على ما قام به من جبر خاطر شخص لا يعرفه، على الرغم من ضيق حاله.

مكافأة مالية لعامل النظافة

واختتم مقدم البرنامج بقوله: «كل سنة وأنت طيب، أنت راجل شغال على باب الله، عندك أولاد كبار وبتيجي كل يوم من العياط، الشارع زي الفل ربنا يكرمك، والأيد الشقيانة دي بيحبها سيدنا النبي»، وسأله: «مش محتاج حاجة من الهيئة العامة للنظافة»، ليرد عليه عامل النظافة بقوله: «الحمد لله على كل حال».