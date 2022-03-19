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القبض على عامل نظافة تحرش بفتاة في محطة سكك حديد القاهرة

كتب:

محمد بركات
05:03 م | السبت 19 مارس 2022
أرشيفية

أرشيفية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم، ملابسات بلاغ مقدم من سيدة، مقيمة بالمنوفية، بشأن تعرض إحدى الفتيات للمضايقة من قبل أحد العاملين بمحطة سكك حديد القاهرة، وقيامها بتصوير مقطع فيديو للواقعة، ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تصوير واقعة التحرش 

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 8 مارس الجاري، وخلال تواجد المذكورة بمحطة سكك حديد القاهرة، شاهدت أحد عمال النظافة يتحرش بإحدى الفتيات، وحدثت مشادة كلامية بينهما، وصورت مقطع الفيديو المشار إليه، ثم تركت الفتاة وانصرفت.

ضبط عامل النظافة 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط عامل النظافة المشار إليه، وتبين أنه له معلومات جنائية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

 

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