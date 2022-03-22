عاجل.. عامل يقتل «مندوب توصيل» لخلاف على مبلغ مالي في العجوزة

لقي مندوب توصيل مصرعه، طعنا بسكين على يد عامل في العجوزة بسبب خلافات مالية بينهما، وتمكنت مباحث الجيزة تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على المتهم.

وحررت المباحث محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه وبيان أسباب الوفاة .

خلاف مالي وطعنات

وأفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، أن المتهم كان على خلاف مع المجني عليه بسبب مبلغ مالي، ويوم الواقعة احتدم النقاش بينهما وأمسك المتهم السكين وطعن به المجني عليه فسقط على الأرض غارقًا في دمائه ومات متأثرا بإصابته.

القبض على قاتل مندوب توصيل

وتمكن المقدم حسام العباسي، رئيس مباحث مباحث العجوزة من القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بتفاصيل الواقعة وتحرر محضر بالحادث وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي نسبت له تهمة القتل العمد.