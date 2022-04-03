وظائف بمرتبات تصل إلى 4700 جنيه ضمن مبادرة «اتدرب واشتغل معانا»

«إتدرب واشتغل معانا».. مبادرة ستطلقها وزارة الشباب والرياضة، بالتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص، تستهدف تدريب الشباب من كافة التخصصات والمؤهلات الدارسية، وتأهيلهم لاختراق سوق العمل بكافة مجالاته.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» تفاصيل هذه المبادرة، وأهم شروطها والضوابط التي وضعت من خلال وزارة الشباب والرياضة وشركائها من مؤسسات القطاع الخاص، في النقاط التالية:

الوظائف متاحة للحاصلين على كافة المؤهلات الدراسية

- فرصة التدريب على الحصول على أكثر من وظيفة متاحة لجميع المؤهلات (متوسط - فوق متوسط - عالي)، من بينها:

1- كاشير: مسئول عن محاسبه العملاء على المنتجات.

2- محضر طلبات: مسئول عن تحضير المنتجات للعملاء.

3- متلقي طلبات: مسئول عن استقبال أوردارات العملاء.

4- موظف FMC: مسئول عن استلام البضاعة وإدراجه على السيستم وعمل الأسعار.

5- مراقب كاميرات: مسئول عن متابعة حركة الموظفين والعملاء، وإرسال تقرير بالحالة الأمنية.

6- مبيعات لتخصصات مختلفة.

موعد التدريب للمرشحين للحصول على وظائف

تبدأ مرحلة التدريب على الوظائف والمهن المطروحة لشغلها لمدة أربعة أيام في الفترة من يوم الأحد 10 إبريل حتى الأربعاء 13 أبريل 2022، من الساعة 9 مساء، حتى 12 مساء.

محتويات التدريب للمرشحين للوظائف

تشتمل برامج التدريب خلال الفترة من 10 إلى 13 أبريل الجاري، تقسيم المتدربين إلى مجموعات، على النحو التالي:

المجموعة الأولى: خدمة عملاء المجموعة الثانية:

Office(Word-Excel)

مميزات التدريب:

1- أونلاين تقدر تحصل عليه من أي مكان عن طريق برنامج Microsoft.

teams- 2

3- التدريب مجاني، لأنه مقدم من الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بـ وزارة الشباب و الرياضة وشركة مايكروسوفت بالتعاون مع مؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مشروع طور وغير وتوظيف مصر.

3- وفي حالة النجاح في التدريب، يسهل الحصول على وظيفة فى مجموعة هايبر ماركت كبرى.

4- مع نهاية التدريب سيجرى الحصول على شهاده بشرط اجتياز الاختبار بنجاح.

5- التسجيل للالتحاق بالتدريب على اللينك التالي:

https://2u.pw/gSR5W

أماكن العمل:

الجيزة - القاهرة - شرم الشيخ

الشروط المشتركة للعمل

• جميع المؤهلات (متوسط - فوق متوسط - عالي).

• ذكور وإناث

• السن من 20 سنة لـ35 عاما.

المميزات والحقوق:

- مرتبات تتراوح حسب كل وظيفة من 2200 إلى 4700.

- عدد ساعات العمل 9 ساعات.

- عدد يوم إجازة واحد في الأسبوع.