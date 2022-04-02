معرض أهلا رمضان 2022 في الدقهلية.. هتلاقي كل السلع بتخفيض 25%

توسعت محافظة الدقهلية في معرض أهلا رمضان 2022 بشكل كبير، وانتشرت في كل مراكز ومدن المحافظة، حتى وصل عددها إلى 19 معرضا؛ لتقدم السلع الغذائية للمواطنين بأسعار تقل عن الأسواق بنسبة 25%، وتستمر حتى منتصف شهر رمضان الجاري؛ لتخفف النقفات عن كاهل الأسرة المصرية، علاوة على مشاركة عدد كبير من السوبر ماركت، والمحلات الكبرى في المعرض بتقديم تخفيضات كبرى على معروضاتها.

إقبال كبير على معرض أهلا رمضان 2022 في الدقهلية

وشهدت معارض أهلا رمضان في مدن الدقهلية إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء مستلزمات شهر رمضان منها، والاستفادة من فروق الأسعار في مختلف السلع الغذائية، وهو ما ساهم في مشاركة المحلات بتخفيض الأسعار أيضا بها.

ووجهت محافظة الدقهلية بضرورة التنسيق الكامل مع الغرفة التجارية بالدقلهية مع مديريات التموين والزراعة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظة للتوسع في إقامة معارض أهلا رمضان لتوفير السلع التموينية والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة.

عروض مميزة للمواطنين من أجل تخفيف العبء عن كاهلهم

وقدم معرض أهلا رمضان 2022 في الدقهلية عروضا مميزة للمواطنين من أجل تخفيف العبء عن كاهلهم، في إطار جهود الدولة وحرص المحافظة لتوفير كل السلع الأساسية للمواطنين وضبط أسعار السلع الغذائية باسعار مناسبة خاصة مع احتياجات شهر رمضان الكريم، على أن يتم إقامة تلك المعارض في جميع مدن وقرى المحافظة، وتشجيع جميع المبادرات المجتمعية التي تسعى لتوفير السلع بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.