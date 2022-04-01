معرض أهلا رمضان 2022 في الفيوم.. «من الإبرة للصاروخ» بأسعار مخفضة

شهد معرض أهلا رمضان 2022 في الفيوم، اليوم الجمعة، إقبالاً كثيفاً من أهالي المحافظة، وزحاماً شديداً، في ليلة شهر رمضان الكريم، وتسابق الجميع على شراء مختلف أنواع ياميش رمضان بالإضافة إلى المشروبات الرمضانية، وأيضا الزيوت والزبد واللحوم التي يوفرها المعرض بأسعار مخفضة بنسب تتراوح بين 15 وحتى 35%، ما جعل السلع تنفذ عدة مرات ويجري ضخ كميات جديدة بالمعرض لتوفير كل احتياجات المواطنين.

أقسام معرض أهلا رمضان 2022

ومن بين أقسام معرض أهلا رمضان بمحافظة الفيوم، الخاص بمنتجات وزارة الزراعة ويضم لحوم سودانية بأسعار تبدأ من 85 جنيهاً للكيلو، ومخللات، ودواجن، وبط بأنواعه المختلفة، وسمان، وحمام، ومختلف أنواع العسل والمربى.

منافسة شديدة في أسعار الزيوت

ويشهد معرض أهلا رمضان في الفيوم، منافسة شديدة بين العارضين، فيما يخص الزيوت، ويضم المعرض أنواعاً مختلفة من الزيوت سواء عباد الشمس أو الذرة أو الخليط، بأحجام وأسعار مختلفة في تناول الجميع.

كيلو السكر والأرز يبدأ من 8 جنيهات

ويقدم معرض أهلا رمضان 2022 في محافظة الفيوم، أرز وسكر بأسعار مختلفة وفي متناول الجميع، تبدأ الأسعار من 8 جنيهات للكيلو الواحد، والمكرونة بمختلف الأنواع، بالإضافة إلى البيكنج بودر، والفانيلا، والدقيق والسكر البودرة وغيرها من المواد الغذائية.

ياميش رمضان بمختلف أنواعه

ويضم معرض أهلا رمضان، قسماً خاصاً بـ ياميش رمضان بأسعار مخفضة لا تقارن بأي مكان آخر، ويبلغ سعر كيلو اللوز المقشر 150 جنيهاً، والتين المجفف 40 جنيهاً، وقمر الدين بدءاً من 10 جنيهات وحتى 35 جنيهاً، فيما تبدأ أسعار التمور من 12 جنيهاً وحتى 40 جنيهاً للكيلو.

عدد معارض أهلا رمضان بالفيوم

وتضم محافظة الفيوم، 9 معارض أهلا رمضان في مختلف مراكز المدن، ويخضع لرقابة تموينية مكثفة، لإحكام الرقابة على التجار ومنع تخزين السلع واحتكارها ورفع أسعارها، وتستمر المعارض حتى نهاية شهر رمضان الكريم لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة طوال الشهر، ولمحاربة غلاء الأسعار.