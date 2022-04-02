معرض أهلا رمضان 2022 في كفر الشيخ.. تخفيضات بالجملة لكل السلع الغذائية

تشهد أسعار السلع الغذائية في معرض أهلا رمضان 2022 في كفر الشيخ، اليوم السبت، انخفاضا كبيراً، ما تسبب في إقبال المواطنين عليه خاصة في ظل تنوع واختلاف السلع المعروضة، فضلا عن جودتها العالية.

ويقع المعرض الرئيسي بميدان 47 في قلب العاصمة، بينما تنتشر الشوادر في مختلف مدن المحافظة، إضافة إلى انتشار معارض محاربة الغلاء بمختلف مناطق كفر الشيخ.

أسعار السكر بمعرض أهلا رمضان 2022 في كفر الشيخ

ووفق المهندس حاتم عبدالغفار، رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ، فأن أسعار السكر في معرض أهلا رمضان 2022 في كفر الشيخ، شهدت انخفاضا غير مسبوقا حيث يتواجد جناح كامل لشركة الدلتا للسكر، إذ يباع كيلو السكر الأبيض بـ10 جنيهات وربع الجنيه، بينما يباع في الخارج بـ14 جنيها.

وأشار إلى أن شركة السكر طرحت «شكائر السكر» زنة 50 كيلو جراما بـ512.5 جنيه، في حين أنها تباع في الخارج بـ600 جنيه، كما طرحت الشركة مكعبات السكر أيضا بسعر أقل من السوق بنحو 3 جنيهات، وذلك تخفيفا عن كاهل المواطنين.

أسعار الأرز والبقوليات

وأكد رئيس الغرفة التجارية لـ«الوطن»، أن أسعار الأرز والبقوليات بمعرض أهلا رمضان 2022 في كفر الشيخ، شهدت انخفاضا كبيرا وجاءت الأسعار تنافسية لا مثيل لها في الأسواق الخارجية، لذلك يشهد المعرض إقبالا كبيرا منذ افتتاحه، فضلا عن السعار التنافسية في الشوارد التي اُفتتحت ببعض المدن تخفيفا عن كاهل المواطنين وضبطا للأسعار.

أسعار اللحوم تبدأ من 95 جنيها

وتباع اللحمة الحمراء السودانية الحية بـ95 جنيها في معرض أهلا رمضان 2022 في كفر الشيخ، وهو السعر الأقل في السوق، حيث تباع في الخارج بـ110 جنيهات، ومن المقرر أن يجرى طرح لحوم بلدي في المعرض خلال الأيام المقبلة لتكون بـ110 إلى 120 جنيها بحيث تقل عن أسعار محلات الجزارة بنحو 25لـ30%، وذلك تخفيفا عن كاهل الأهالي.

مواعيد عمل معرض أهلا رمضان 2022 في كفر الشيخ

ووفقا لرئيس الغرفة التجارية، فان مواعيد العمل بمعرض أهلا رمضان 2022 في كفر الشيخ، تبدا في الساعة التاسعة صباحا حتى 11 مساءً كل يوم، ومن المقرر أن يمتد عمل المعرض لأخر شهر رمضان الكريم نظرا للإقبال الكبير من قبل المواطنين، فضلا عن تزويده بالسلع كل يوم لضمان تواجدها بشكل كبير.