الجامعات: الكليات تحدد نظام الدراسة في رمضان.. حضوريا أو «أون لاين»

أكد عدد من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات على انتظام العمل الجامعي لمختلف الفرق الدراسية دون رصد أي مشكلات، مؤكدين أنه لا يوجد تعطيل أو تأجيل للدراسة خلال شهر رمضان المبارك 2021-2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا «كوفيد 19».

وأكدت مصادر بوزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات في تصريحات لـ«الوطن»، أن للكليات الحرية تحديد نمط الدراسة بها سواء حضورياً أو عن بعد، مشيرة إلى أن عددا من الكليات على مستوى الجامعات المصرية حوَّلت نظام الحضور للمحاضرات إلى «أون لاين» خلال شهر رمضان، واقتصار الحضور على أداء الامتحانات فقط.

الجامعات الحكومية

وأكد الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إقرار مجلس الكلية بتحويل نظام الدراسة خلال شهر رمضان 2022 من حضوريا إلى «أون لاين»، وذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من كورونا وكذلك تخفيفاً على الطلاب الحضور خلال فترة الصيام، مشيرا إلى أنه سيتم الاكتفاء بعقد الامتحانات حضورياً داخل الكلية، لافتا إلى أن التحويل لـ«أون لاين» للمحاضرات سيكون خلال شهر رمضان 2022.

امتحانات الجامعات

ومن ناحيته، أكد الدكتور عباده سرحان رئيس جامعة المستقبل، أن هناك عددا من الكليات بالجامعة قامت خلال الفترة الحالية وشهر رمضان بتحويل الدراسة والمحاضرات إلى «أون لاين» والاقتصار على الامتحانات والسكاشن العلمي حضورياً، لافتا إلى أنه لا يوجد تأجيل أو تعطيل للدراسة والفصل الدراسي الثاني مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، وأن هناك التزاما كاملا بالخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات للعام الدراسي الجاري.