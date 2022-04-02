تصدرت مواعيد عرض العائدون بطولة أمير كرارة على قناة dmc في رمضان 2022، محركات البحث وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، لاسيما وأنه هناك قطاع كبير من الجمهور يترقب عرض الحلقة الأولى من العمل، بعد ساعات.

وتأتي مواعيد عرض العائدون بطولة أمير كرارة على قناة dmc في رمضان 2022، يوميًا في تمام الساعة 10.45 مساءً، بينما سيُعاد مرة ثانية في تمام الساعة 3 من صباح اليوم التالي، وإعادة إخرى في تمام الساعة 4.55 مساءً.

ويُعرض مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة، يومياً طوال شهر رمضان 2022، عبر قناتي «dmc» و«dmc دراما»، وذلك بجانب منصة «watch it» الرقمية.

باهر دويدار: العائدون ليس جزءًا ثانيا لـ هجمة مرتدة

وكان الكاتب باهر دويدار، قد نفى ما تردد مؤخراً، بأن مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة، بمثابة الجزء الثاني لمسلسل «هجمة مرتدة»، أو امتدادًا للأحداث، مؤكداً أن هذا الكلام عارٍ تماماً عن الصحة.

وأوضح باهر دويدار، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة في رمضان 2022، هو عملاً درامياً مستقلاً، ومستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، مستعرضاً عدداً من العمليات السرية التي تهدف إلى كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية.

تعرف على أبطال مسلسل العائدون لـ أمير كرارة

مسلسل العائدون، من بطولة عدد كبير من الفنانين، وهم: أمير كرارة، وأمينة خليل، ومحمود عبد المغنى، والسوري أحمد الأحمد، ورشا بلال، وميدو عادل، وإسلام جمال، ومايا طلام، ونبيل عيسى، وجيهان خليل، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة «ميديا هب» سعدي – جوهر.