نصائح مهمة من «الصحة» لتجنب الإصابة بقرح القدم السكري

وجهت وزارة الصحة والسكان العديد من خلال مقطع فيديو نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر «فيس بوك» العديد من النصائح المهمة حول طرق تجنب الإصابة بقرح القدم السكري، وهو الأمر الذي يشغل بال العديد من مرضى السكر.

إرشادات مهمة لتجنب الإصابة بقرح القدم السكري

وتستعرض «الوطن» كافة النصائح والإرشادات التي أوضحتها وزارة الصحة والسكان في المقطع الفيديو الذي يتحدث من خلاله الدكتور إيهاب نبيل، استشاري جراحة الأوعية الدموية.

«إيهاب»: عدم الشعور بالقدم هي بداية لحدوث قرح

يقول «إيهاب» في مقطع الفيديو إنه عند عدم الشعور بالقدم أو بالخطوات أو عدم الشعور بالأرض أثناء لمسة القدم لها، فهي بداية لحدوث القرح لأنه بعدها سوف يتعرض الشخص للإصابة في القدم دون أن يشعر.

وأضاف استشاري جراحة الأوعية الدموية أنه عند فقد الإحساس أو الاعتلال العصبي يجب تشخيصه برسم عصب وعلاج حتى يصل الإحساس بالقدم مرة أخرى ولا يحدث أي قرح.

«إيهاب»: لا يجب على المريض السكر أن يمشي حافياً

وأشار «إيهاب» إلى أنه لا يجب أيضاً على مريض السكر أنه يمشي حافي نهائياً، لأنه مشيه حافياً قد يعرضه لحدوث مثل تلك القرح، وذلك عند سيره على أرض ساخنة أو سيئة.

وتابع «إيهاب» أنه مع الاعتلال العصبي وبالتالي لا يشعر بشكل طبيعي، فإنه إذا دخل المريض للاستحمام وكانت المياه ساخنة للغاية لن يشعر بها وبالتالي يحدث التهاب وحرق من الدرجة الأولى أو أكثر، وبالتالي يحدث جروح وقرح، موضحاً أنه يجب ضبط التهاب الأعصاب ومعالجته أولا بأول ثم المحافظة على سلامة الشرايين والاطمئنان عليها أولا بأول، وبالتالي حتى إذا حدث جرح لن يتطور بعمق ويتحول إلى قرح.