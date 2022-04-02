سمير صبري ضيف شريف الليثي في «ع اللوكيشن» الليلة

يستضيف الإعلامي شريف الليثي، خلال برنامجه الإذاعي الجديد «ع اللوكيشن»، في التاسعة مساء اليوم، الفنان الكبير سمير صبري في ظهور خاص، على راديو هيتس، والإعادة في الثانية عشرة بعد منتصف الليل.

ويطئمن سمير صبري، خلال الحلقة، محبيه في مصر والوطن العربي، على حالته الصحية، كما يكشف عن العديد من الكواليس والأسرار التي تذاع حصريا عبر البرنامج.

رسالة سمير صبري لجمهوره

وأجرى سمير صبري الحوار داخل مستشفى المعادي، حيث يتلقى العلاج هناك ويستعد لإجراء عملية قسطرة قلبية، ويتحدث سمير خلال الحلقة عن كثير من الحواديت والقصص التي عاشها على مدار حياته؛ سواء على مستوى العمل الإعلامي أو الفني بين المسلسلات والأفلام، كما يوجه رسالة خاصة لجمهوره يطمنه على صحته وخاصة بعد الوعكة الصحية الأخيرة التي تعرض لها في الشهر الأخير.

يذكر أن شريف الليثي يستضيف نخبة من نجوم الدراما والسينما المصرية والعربية في ظهور خاص عبر أثير إذاعة راديو هيتس ومنهم، بيومي فؤاد، أوس أوس، محمد عبد الرحمن، المخرج معتز التوني، علي ربيع، نيللي كريم، سمير صبري، والفنانة نيللي في أول ظهور لها عبر أثير الإذاعة، رامي عياش، هشام ماجد، شيكو، بالإضافة إلى نخبة من الفنانين خلال شهر رمضان.

فكرة برنامج ع اللوكيشن

وتدور فكرة البرنامج في إطار الكوميديا الخفيفة عن مواقف خاصة، وكواليس وأسرار تتعلق بالنجوم خلف الشاشة.

ويذاع برنامج ع اللوكيشن في التاسعة مساء يوميا طوال شهر رمضان على إذاعة ميجا هيتس والإعادة 12 بعد منتصف الليل.