غياب سمير صبري عن العرض الخاص لفيلم «2 طلعت حرب».. وحضور أحمد مجدي

تغيب الفنان سمير صبري، عن حضور العرض الخاص لفيلم «2 طلعت حرب»، بمسرح الهناجر في دار الأوبرا المصرية، بسبب وجوده في أحد المستشفيات، بسبب تدهور حالته الصحية، بينما حرص بعض صناع العمل على الحضور، مثل أحمد مجدي، شريف دسوقي، المؤلفة هنزادة فكري، والمخرج مجدي أحمد علي.

المخرج مجدي أحمد علي يوجه الشكر لمهرجان الأقصر

وجه المخرج مجدي أحمد علي الشكر لإدارة مهرجان الأقصر، مشيرا إلى أنه كان يأمل أن يكون العرض الخاص أكبر من ذلك، ويتمنى أن ينال إعجاب جمهور القاهرة، كما نال إعجاب جمهور الصعيد.

وأضاف أن كل صناع العمل متطوعين دون أجر، وهذا تقديرا لي وللمؤلفة، ومساندة للفنان أحمد مجدي، لإنتاج ثاني فيلم روائي.

شارك في بطولة «2 طلعت حرب»، سمير صبري، ميدو عادل، شريف دسوقي، أِشرف سرحان، ميريت عمر الحريري، شريف حلمي، ميار الغيطي، أحمد وفيق، سهر الصايغ، وفريال محمود، ومن تاليف هنزادة فكري، وإخراج مجدي أحمد علي.

فيلم «2 طلعت حرب» يحصد جائزتين في مهرجان الأقصر

وحصد فيلم «2 طلعت حرب»، على جائزتين في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الحادية عشر، إذ منح الأولى من مؤسسة شباب الفنانين المستقلين، وسلمها الناقد فاروق عبد الخالق رئيس مجلس إدارة المهرجان، وائل سامي أمين الصندوق، وحصل الفنان سمير صبري على جائزة أفضل ممثل في مسابقة الفيلم الروائي الطويل.

أحداث فيلم «2 طلعت حرب»

تدور أحداث فيلم «2 طلعت حرب»، في إطار اجتماعي سياسي، تدور الأحداث في شارع طلعت حرب عبر شقة سكنية، تطل على ميدان التحرير، مستعرضا 4 حكايات مختلفة على مدار فترة زمنية طويلة.