قناة الحياة تحقق حلم سامية وتهديها جهاز عروسة

من رحم المعاناة يأتي الأمل، وفي مفاجأة سارة للمشاهدين حيث تجوب كاميرا واحد من الناس الشوارع والقرى قبل الإفطار يوميا، التقى الدكتور عمرو الليثي في الحلقة الأولى من برنامج واحد من الناس خلال شهر رمضان، سيدة مكافحة ونموذج للتحدي والإصرار، تدعى سامية، تقوم على تربية بناتها بعد وفاة زوجها، وتعمل في تنظيف البيوت وتسافر لمسافة بعيدة حتى تأتي برزق أسرتها.

قناة الحياة تحقق الحلم

وقالت سامية، إنها تعاني من الدين لقلة الموارد المادية لديها، وتحلم بجهاز عروسة لابنتها، وبالفعل حقق برنامج واحد من الناس، أمنيتها وأعطاها مبلغا ماليا يعينها على سداد دينها، وأيضا ثلاجة وغسالة.

يذكر أن برنامج واحد من الناس يعود خلال شهر رمضان على شاشة قناة الحياة بالمفاجآت وتحقيق الأمنيات، ويجوب البرنامج يوميا لمدة 30 يوما شوارع ومحافظات مصر؛ ليرسم البسمة والسعادة ويُحقق أمنيات المصريين في لحظتها.

ويذاع برنامج واحد من الناس يوميا على شاشة الحياة قبل الإفطار مباشرة.

مسلسلات قناة الحياة

وتعرض قناة الحياة، باقة متميزة من الأعمال الفنية طوال شهر رمضان، فتعرض بشكل حصري مسلسلي جزيرة غمام لطارق لطفي ومي عز الدين وفتحي عبد الوهاب، وفي بيتنا روبوت لـ ليلى زاهر وهشام جمال، بالإضافة إلى مسلسل يو تيرن لريهام حجاج، وملف سري لهاني سلامة وعائشة بن أحمد، وهو من إخراج حسن البلاسي.