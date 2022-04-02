يترقب الجمهور مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان على قناة الحياة في رمضان 2022، والمقرر عرض أولى حلقاته مساء اليوم، بالتزامن مع انطلاق أولى أيام شهر رمضان المعظم، ويضم عدد من النجوم منهم كريم عفيفي، محمد ثروت، صلاح عبدالله، لبلبة، سماء إبراهيمن سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامي.

مواعيد عرض دايما عامر بطولة مصطفى شعبان على قناة الحياة في رمضان 2022

تعرف على مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان على قناة الحياة في رمضان 2022، وذلك من خلال السطور التالية:

يعرض مساء اليوم على قناة الحياة في الساعة 7:40.

الإعادة الأولى على الحياة في الساعة 4:15 صباحًا.

الإعادة الثانية على الحياة في الساعة 8 صباحًا.

أحداث مسلسل دايما عامر

يطرح مسلسل دايما عامر، مشاكل الطلاب وأزماتهم في مرحلة تعليمية بعينها، وخلافاتهم فيما بينهم، وعلاقاتهم بأولياء الأمور، وذلك كله في إطار دراما اجتماعية كوميدية، حيث تدور الأحداث داخل إحدى المدارس الخاصة والتي تضم طلاب ناشونال وانترناشونال، وخلال الأزمات التي تنشب بينهم، يضطر المشرف الاجتماعي عامر عبدالرازق، للتدخل ومحاولة إصلاح الأحوال داخل هذه المدرسة.

ويقوم بدور طلاب المدرسة عدد من الوجوه الشبابية منهم، أحمد عنان، يوسف وائل نور، منار عبدالحليم، لمى كتكت، يارا المليجي.

ويقوم مصطفى شعبان، بدور المشرف الاجتماعي عامر عبدالرازق، وهو منفصل عن زوجته وتقوم بدورها الفنانة فريال يوسف، ولديهما فتاة صغيرة، ويأتي عمله بالمدرسة بعد تشابه في الأسماء بينه وبين أحد الأشخاص، ويقع في قصة حب مع إحدى المدرسات وتقوم بدورها الفنانة ميرنا نورالدين.

غناء تتر دايما عامر بصوت محمود العسيلي

ويقوم الفنان محمود العسيلي بغناء تتر مسلسل دايما عامر، وهو من إخراج مجدي الهواري، وتم تصوير عدد كبير من المشاهد في محافظات الغردقة والأقصر وأسوان.