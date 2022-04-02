أوكرانيا تعلن السيطرة على كامل منطقة كييف

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أنها سيطرت على كامل منطقة كييف العاصمة، وفق ما نقلت قناة سكاي نيوز عربية، ضمن آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا.

ويأتي هذا التطور تزامنا مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الثامن والثلاثين والتي كانت بدأت فجر يوم الخميس 24 فبراير الماضي.

يذكر أن روسيا كانت أعلنت قبل 8 أيام أنها ستركز في عملياتها العسكرية خلال الفترة المقبلة على ما أسمته تحرير الشرق الأوكراني.

إجلاء أكثر من 4200 شخص اليوم من أوكرانيا

في سياق متصل، ذكرت صحيفة جارديان البريطانية أنه تم إجلاء أكثر من 4200 شخص اليوم من أوكرانيا.

وقالت نائبة رئيس الوزراء إيرينا فيريشوك للتلفزيون الوطني إنه تم إجلاء 4217 شخصا اليوم من مناطق في أوكرانيا على خط المواجهة في حربها مع روسيا.