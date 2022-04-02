روسيا تُجري تدريبات بحرية في المتوسط.. طرادات صواريخ ومضادات غواصات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن طرادات حاملة صواريخ، وسفناً أخرى تابعة للأسطول الحربي الروسي أجرت تدريبات في مياه البحر الأبيض المتوسط، اليوم السبت.

تدريبات للأسطول الشمال الروسي بالتعاون مع أسطول المحيط الهادئ

وأوضحت الدفاع الروسية، في بيانها، أن مجموعة من السفن الحربية التابعة للأسطول الشمالي، بالتعاون مع سفن من تشكيلة أسطول المحيط الهادئ الروسي نفذت تدريبات على مكافحة الغواصات في البحر الأبيض المتوسط، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

وأشارت الوزارة إلى أن طواقم الطراد حامل الصواريخ (المارشال أوستينوف)، والسفينة الكبيرة المضادة للغواصات الفريق البحري كولاكوف، التابعة لـ الأسطول الشمالي الروسي، والفرقاطة الأميرال كاساتونوف، إلى جانب طواقم الطراد حامل الصواريخ فارياغ، والسفينة الكبيرة المضادة للغواصات الأميرال تريبوتس، التابعين إلى أسطول المحيط الهادئ، نفذت مهام البحث عن غواصات العدو الوهمي وتتبعها.

مروحيات كا-27 المتخصصة في تدمير الغواصات تشارك في التدريبات

وأشارت الوزارة إلى أن المهام السابق ذكرها تم تنفيذها بمشاركة مروحيات كا-27 التابعة للبحرية الروسية والمتخصصة في البحث عن الغواصات وتدميرها.

يأتي ذلك بالتزامن مع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي دخلت، اليوم، يومها الثامن والثلاثين.