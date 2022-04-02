أسعار اللحوم اليوم بمعرض أهلا رمضان 2022 في كفر الشيخ.. تخفيضات كبيرة

شهدت أسعار اللحوم اليوم بمعرض أهلا رمضان 2022 في كفر الشيخ، انخفاضا ملحوظا، ما دفع المواطنين للإقبال عليها بشكل كبير، تزامنا مع أول أيام شهر رمضان الكريم، إذ شهد المعرض الرئيسي الواقع في ميدان 47، زحاما كبيرا من الراغبين في شراء السلع واللحوم بسبب التخفيضات الهائلة التي طرحها المعرض، وكذلك الأمر بالنسبة للشوادر المقامة بمختلف المدن زحاما أيضا لشراء السلع.

أسعار اللحوم في معرض أهلا رمضان 2022 تبدأ من 95 جنيها

ووفقا للمهندس حاتم عبد الغفّار، رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة فان أسعار اللحوم اليوم بمعرض أهلا رمضان 2022 في كفر الشيخ تبدا من 95 جنيها للحوم السودانية الحية الطازجة، و120 جنيها للحوم البلدية، و155جنيها في محال الجزارة، ويوفر العارضون في المعرض اللحوم بشكل مستمر قبل نفاذ الكميات داخل الشوادر.

أسعار اللحوم اليوم في محال الجزارة بكفر الشيخ

وذكر سمير محمود، جزار، أن أسعار اللحوم اليوم تبدأ من 145 جنيها للحوم بعظام، بينما سعر كيلو اللحوم المشفي 155جنيها، وسعر كيلو اللحوم العجالي 135 جنيها داخل محال الجزارة، مشيرا إلى هناك إقبالا كبيرا من الأهالي على شراء اللحوم تزامنا مع أول أيام الشهر الكريم.

أسعار اللحوم اليوم للوزن القائم

وأوضح «محمود»، أن أسعار اللحوم اليوم للوزن القائم تبدأ من 130جنيها، متابعا أن هناك انخفاضا طفيفا في أسعار المواشي بسبب ارتفاع الأعلاف، ما يشير إلى انخفاض في أسعار اللحوم خلال الأيام المقبلة، «اللحوم ممكن ترخص الفترة الجاية علشان المواشي أسعارها رخيصة بسبب ارتفاع الأعلاف المستوردة».

أسعار اللحوم المجمدة

وتشهد أسعار اللحوم المجمدة اليوم بمعرض أهلا رمضان 2022 في كفر الشيخ انخفاضا، حيث سجل سعر كيلو اللحوم المجمدة 65 جنيها، وسعر الفرختين 80 جنيها، بينما سجل سعر البطة المجمدة نحو 55 جنيها وهي أسعار منخفضة بشكل كبير عن الأسواق الخارجية.