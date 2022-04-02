معرض أهلا رمضان 2022 في الفيوم.. سلع غذائية بتخفيضات تصل إلى 25%

ياميش وزيوت وتمور ولحوم ودواجن وبقوليات وأرز وسكر.. تلك أبرز المواد الغذائية المتوافرة بكثرة وبأسعار مخفّضة وأنواع مختلفة في معرض أهلاً رمضان 2022 في الفيوم، والتي تلبي كل احتياجات المواطنين في مكان واحد وبأسعار مخفّضة بنسبة كبيرة تصل إلى 25%، مقارنة بالأسعار الموجودة في المحال التجارية خارج المعرض، وذلك لمحاربة الغلاء والقضاء على جشع التجار واحتكارهم للمواد الغذائية، فيما تتوافر منتجات وزارة الزراعة من زبدة، ولحوم سوداني، ودواجن، وبط، وحمام، وعسل أبيض وأسود، ومخللات، مما أسهم في إقبال المواطنين عليه.

معرض أهلاً رمضان 2022 في الفيوم

يقع معرض أهلاً رمضان 2022 في الفيوم، في شارع أحمد شوقي، وتحديداً أمام نادي الشبان المُسلمين في منطقة لطف الله، وذلك هو المكان الذي يحتضن المعرض كل عام، بالإضافة إلى 9 معارض أخرى تم افتتاحها في مختلف مراكز ومدن محافظة الفيوم.

رقابة مشددة على معرض أهلاً رمضان

ويشهد معرض أهلاً رمضان 2022 في الفيوم، رقابة مشددة من قِبل مديرية التموين، وديوان عام محافظة الفيوم، لضبط الأسعار، وإلزام التجار بقائمة الأسعار المعروضة، وعدم المغالاة في الأسعار على المواطنين، والتأكد من صلاحية وجودة المعروضات في المعرض.

منتجات معرض أهلاً رمضان 2022

ويضم معرض أهلاً رمضان 2022 في الفيوم كل المواد الغذائية التي تحتاج إليها ربات البيوت طوال الشهر الكريم، مثل اللحوم البلدية، والدواجن، ومنتجات الألبان، والأرز، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والبقوليات، والخضار، والفاكهة، والعسل، والعصائر، وياميش رمضان والمكسرات المختلفة، وقمر الدين، والتمور بمختلف أنواعها الجافة والنصف جافة، والمعلبات الغذائية، والحلويات، والدقيق الفاخر، والمخللات وغيرها.

السلع متوافرة بكميات كبيرة

وفي وقت سابق، أكدّ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، في بيان إعلامي، أنّ كافة السلع متوافرة بكميات كبيرة في فروع معرض أهلاً رمضان 2022 في الفيوم، لتفي باحتياجات المواطنين، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، والغرفة التجارية، وعدد من تجار الجملة.